Un homme disparu de Kelowna a été vu pour la dernière fois à Kamloops

La GRC de Kamloops demande l’aide du public pour retrouver un homme porté disparu à Kelowna.

Joseph Driscoll, 42 ans, est porté disparu depuis le vendredi 11 novembre. Il a été vu pour la dernière fois à Kamloops.

L’homme de 5 pieds 10 pouces et 166 livres est chauve, a les yeux verts et a de nombreux tatouages, y compris des tatouages ​​tribaux sur le cou et le haut du dos et un crâne sur son avant-bras gauche.

Le dernier véhicule auquel il était associé était une Ford F350 noire de 2016 portant la plaque d’immatriculation de la Colombie-Britannique KW6538.

Si quelqu’un a des informations ou sait où il se trouve, il doit appeler la GRC de Kamloops au (250) 828-3000.

