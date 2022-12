Un homme disculpé du meurtre d’un touriste dans le métro en 1990 pour obtenir 18 millions de dollars

Un ancien homme du Queens qui a purgé plus de 25 ans de prison après avoir été condamné à tort dans l’un des meurtres les plus notoires de New York recevra près de 18 millions de dollars en règlements avec la ville et l’État, a déclaré vendredi son avocat.

L’homme, Johnny Hincapie, a été reconnu coupable avec six autres personnes de l’attaque mortelle dans le métro de septembre 1990 contre Brian Watkins, un touriste de l’Utah âgé de 22 ans qui se trouvait à New York pour le tournoi de tennis de l’US Open et se rendait à Greenwich Village avec son famille pour le dîner.

M. Watkins a été attaqué sur la plate-forme de la septième avenue et de la 53e rue alors qu’il tentait de protéger sa mère d’un groupe d’agresseurs. Le meurtre, qui a suivi le passage à tabac et le viol d’une joggeuse à Central Park en 1989, est devenu un symbole de la violence de rue généralisée, souvent aléatoire, qui sévissait à New York à l’époque. La ville a enregistré plus de 2 200 meurtres en 1990.

M. Hincapie a déclaré qu’un aveu qu’il avait fait à la police avait été contraint et qu’en 2015, ses condamnations pour meurtre et vol ont été annulées par un juge d’État qui a découvert que des preuves nouvellement découvertes – y compris des témoins pouvant témoigner que M. Hincapie n’était pas sur la plate-forme lorsque l’attaque s’est produite — justifiait un nouveau procès.