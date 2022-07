Un homme disculpé du meurtre de Malcolm X poursuivant NYC pour 40 millions de dollars après avoir passé 20 ans en prison

Un homme qui a été disculpé l’année dernière pour l’assassinat de Malcolm X en 1965 poursuit New York pour 40 millions de dollars après avoir passé deux décennies derrière les barreaux pour ce crime infâme.

Muhammad Aziz, 84 ans, a demandé à ses avocats de déposer la plainte devant un tribunal fédéral de Brooklyn jeudi, citant sa condamnation injustifiée dans le meurtre du leader des droits civiques, qui a été abattu au Audubon Ballroom dans l’Upper Manhattan à seulement 39 ans. , selon le Presse associée.

Un deuxième homme qui a été condamné à tort dans l’assassinat, Khalil Islam, a déposé une plainte supplémentaire au nom de sa succession. La Registre national des exonérations rapporte qu’Islam a passé 22 ans en prison avant de décéder en 2009.

20 ans de prison et 55 ans accusés à tort d’être le leader des droits civiques

La plainte d’Aziz indique que non seulement il a été condamné à 20 ans de prison, mais qu’il a également été « injustement qualifié » de meurtrier reconnu coupable de « l’un des plus importants leaders des droits civiques de l’histoire » pendant 55 ans.

“(Aziz) a passé 20 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis et plus de 55 ans à vivre avec les difficultés et l’indignité liées au fait d’être injustement qualifié de meurtrier reconnu coupable de l’un des plus importants leaders des droits civiques de l’histoire” La plainte d’Aziz lis.

Aziz et Islam, connus à l’époque sous le nom de Norman 3X Butler et Thomas 15X Johnson, et un troisième homme, Mujahid Abdul Halim, ont été reconnus coupables du meurtre de Malcolm X en 1966 et condamnés à la prison à vie.

Halim a admis la fusillade mortelle, mais a déclaré que ni Aziz ni Islam n’étaient impliqués. Il a été libéré sur parole de prison en 2010, a rapporté l’Associated Press.

Condamnations annulées après l’apparition de preuves d’intimidation de témoins et de suppression de preuves

Les condamnations d’Aziz et d’Islam ont été annulées en novembre 2021 après l’apparition de nouvelles preuves, notamment la suppression de preuves et l’intimidation de témoins, selon l’AP.

Le procureur de district de l’époque, Cyrus Vance Jr., s’est excusé pour les “violations graves et inacceptables de la loi et de la confiance du public” commises par les forces de l’ordre.

Pendant ce temps, les avocats David Shanies et Deborah François, qui ont déposé les plaintes au nom d’Aziz et d’Islam, ont déclaré dans des documents judiciaires que les deux hommes se trouvaient chez eux dans le Bronx au moment où Malcolm X a été tué.

Un porte-parole du département juridique de New York a transmis une demande de commentaires au maire Eric Adams, qui a déclaré à l’AP dans un communiqué qu’il pensait que l’annulation des condamnations des deux hommes était “juste” tout en ajoutant qu’ils “examinaient ce procès”.

«En tant que personne qui s’est battue pour un système de justice pénale plus juste pendant toute ma carrière, je pense que l’annulation des condamnations de M. Aziz et de M. Islam était le juste résultat. Nous examinons ce procès.

Malcolm X, ministre musulman afro-américain et éminent militant des droits civiques, a été le porte-parole de la Nation of Islam jusqu’en 1964, un an avant sa mort. Il était un ardent défenseur de l’autonomisation des Noirs ainsi que de la promotion de l’islam au sein de la communauté noire.