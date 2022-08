Un homme disculpé de 4 meurtres offre de l’essence gratuite à Détroit

DETROIT (AP) – Les chauffeurs ont fait la queue tôt mardi pour obtenir de l’essence gratuite à Detroit auprès d’un homme qui a passé huit ans en prison avant d’être innocenté de quatre meurtres.

Davontae Sanford a limité l’offre de 25 000 $ aux femmes et aux hommes plus âgés.

“La ville me soutenait, il est donc normal que je redonne à la ville et que je redonne aux plus vulnérables”, a déclaré Sanford à WJBK-TV.

Le conseil municipal de Detroit a accepté en mars de payer 7,5 millions de dollars pour régler la plainte de Sanford selon laquelle la police avait violé ses droits.

Sanford avait 15 ans lorsqu’il a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré dans la fusillade mortelle de quatre personnes en 2007. Il a ensuite insisté sur le fait qu’il était innocent et a conclu un accord de plaidoyer uniquement parce qu’il se sentait impuissant et mal représenté par un avocat.

L’affaire a pris une tournure étrange lorsqu’un tueur à gages, Vincent Smothers, s’est avancé et a déclaré qu’il était responsable des meurtres, et non de Sanford.

En 2016, les condamnations ont été abandonnées à la demande du procureur du comté de Wayne, Kym Worthy, qui a cité l’inconduite de la police, et non les aveux de Smothers.

Smothers n’a jamais été inculpé dans les homicides de Runyon Street. Il est en prison pour huit autres meurtres.

The Associated Press