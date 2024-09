« Un homme différent » : Sebastian Stan, Adam Pearson et le réalisateur Schimberg brisent les clichés du validisme

Le réalisateur Aaron Schimberg comprend que son dernier film, « A Different Man », mettra le public mal à l’aise.

« Les gens sont mal à l’aise face à la défiguration et, par conséquent, ils sont mal à l’aise face aux films sur la défiguration », a-t-il déclaré à Salon. Mais le film, qui sort en salles ce vendredi, est une tentative de renverser de nombreux tropes narratifs qui définissent les histoires de personnes défigurées et handicapées depuis des temps immémoriaux.

« A Different Man » est un film d’un genre différent, jeu de mots voulu. Il suit Edward (Sebastian Stan), un homme solitaire souffrant d’une grave défiguration faciale qui passe son temps à vivre en isolement. On lui présente un remède scientifique pour son visage et il saute immédiatement sur l’occasion. Désormais, ressemblant à une personne ordinaire, Edward attend les nouveaux changements dans sa vie. Mais les choses s’arrêtent lorsqu’il rencontre Oswald (Adam Pearson), un extraverti grégaire qui a les mêmes problèmes de visage qu’Edward.

Pour les téléspectateurs handicapés, « A Different Man » aborde ouvertement des sujets tels que le validisme et l’incapacité de la société à en apprendre davantage sur les personnes handicapées. « J’étais sur le ferry de Staten Island lundi et les gens n’arrêtaient pas d’arriver. [up to me]”, a déclaré la star Adam Pearson. Pearson a été la muse du réalisateur et scénariste Schimberg, les deux ayant déjà travaillé ensemble sur le long métrage de 2018.Enchaîné à vie« Je suis en train d’écrire un véritable hommage à Adam », a déclaré Schimberg. « À la fin du film, Sebastian Stan va regarder Adam Pearson et ressentir de l’envie et de la jalousie, et c’est quelque chose que je ne pense pas que le public ait jamais vu auparavant, et ils vont comprendre pourquoi il est jaloux. »

Bien que l’objectif soit de favoriser le dialogue avec les personnes valides qui n’ont pas tendance à regarder des reportages sur le handicap, Schimberg a également rempli le cadre de moments auxquels le public handicapé peut s’identifier, comme un moment où Edward est salué par une personne au hasard. « Cela m’est certainement arrivé », a déclaré Schimberg, qui souffre d’une fente palatine. « Je savais que certains d’entre nous reconnaîtraient cette expérience. »

C’est quelque chose de complètement différent dans les récits sur les personnages handicapés, où ils sont si souvent des sujets à plaindre, et non à envier. Les films sur le handicap depuis que Conrad Veidt a joué le tragique Gwynplaine dans «L’homme qui rit« Les films présentent généralement le handicap comme un manque ou une perte de quelque chose. Le personnage valide, le plus souvent, est là pour servir de pont entre le public et le personnage handicapé. Le public est toujours censé s’identifier au personnage valide, et non au personnage handicapé. Tout cela est déformé dans « Un homme différent », où la loyauté du public change une fois qu’Edward est « guéri » et qu’Oswald arrive.

« Ces stéréotypes ont toujours existé, et c’est tout ce que les gens connaissent », a déclaré Stan. « En grande partie parce qu’ils n’ont pas été suffisamment exposés pour que les gens voient les choses différemment. » Pour l’acteur de Marvel, il a été davantage attiré par la manière intelligente et significative dont le scénario de Schimberg a été écrit et par la façon dont il présente « un jeu de lutte » que les gens, toutes capacités confondues, ont avec leur identité. Trop souvent, a admis Stan, les gens sont obligés de demander la permission d’avoir des conversations similaires à celles que le film évoque. Le public peut avoir peur de poser des questions sur les clichés liés au handicap ou sur le caractère nuisible de certaines représentations, de peur d’admettre qu’il ne sait pas. « Nous ne recevons pas beaucoup d’encouragements pour le type de conversation que nous avons en ce moment », a-t-il déclaré.

Vous souhaitez recevoir chaque jour un résumé de toutes les actualités et commentaires que Salon a à offrir ? Abonnez-vous à notre newsletter matinale, Crash Course.

« Pour remettre en question les stéréotypes, ils doivent d’abord établir qu’ils existent », a déclaré Pearson. Une scène en particulier montre comment le manque de représentation des personnes handicapées à l’écran se manifeste par des rencontres gênantes dans la réalité. Edward, un acteur en herbe, fait partie d’une vidéo sur le lieu de travail expliquant comment traiter votre collègue défiguré. La scène elle-même, en particulier si vous êtes handicapé, est à la fois embarrassante et hilarante dans ses réalités douloureuses. Dans une première version du script, cette scène a été quelque peu modifiée. [originally] « Edward travaillait dans un bureau et la genèse de cette scène est que quelqu’un s’approche d’Edward au bureau et se montre soudainement très gentil avec lui », a déclaré Schimberg. « Ils lui demandent d’aller à une fête ou quelque chose du genre et, plus tard, Edward nettoie le bureau et il voit qu’une vidéo a été diffusée à tous ses collègues. » Schimberg a déclaré qu’il avait regardé de nombreuses vidéos de formation des employés et qu’une grande partie de la narration était basée sur de véritables vidéos diffusées par les entreprises concernant le traitement des personnes handicapées. « Je l’ai légèrement modifiée pour des raisons de droits d’auteur », a-t-il déclaré.

L’un des éléments clés qui rendent « Un homme différent » si unique est la façon dont il présente Oswald et Edward, parfois sous des angles qui peuvent être positifs ou négatifs. L’isolement d’Edward est-il le résultat d’un capacitisme ou de son propre désir d’éviter les contacts ? Les deux peuvent être vrais. Si certains publics peuvent considérer certains personnages comme imparfaits ou méchants – en particulier Ingrid, interprétée par Renate Reinsve, la jolie voisine/réalisatrice avec laquelle Edward et Oswald se lient d’amitié – il ne voulait pas projeter un concept de héros et de méchants. « Je sympathise avec tous ces personnages à un certain niveau », a-t-il déclaré.

Pearson est ravie que le public suscite le débat et incite les gens à discuter de ce à quoi ressemble le discours sur le handicap. « Jusqu’à récemment, les scientifiques pensaient que si l’on mettait plus d’une personne handicapée dans un film, l’univers exploserait », plaisante Pearson. « Le film met en scène tous ces miroirs à tout moment et permet au public de se faire sa propre opinion. Et, espérons-le, dans ces moments-là, le public surmonte ce malaise ou cette gêne. »

« A Different Man » a la capacité d’ouvrir la voie à des représentations plus nuancées du handicap au cinéma. En dehors de cela, il reste une histoire viscérale et déjantée d’identité et d’esthétique.

« A Different Man » est désormais dans les cinémas aux États-Unis