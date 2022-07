Un homme diagnostiqué avec Ramsay Hunt pour pagayer sur les Grands Lacs

Quatre ans après avoir perdu la capacité de marcher, Mike Shoreman tente de traverser les cinq Grands Lacs sur une planche à pagaie dans le but d’amasser des fonds pour la santé mentale des jeunes.

“J’ai réalisé très rapidement que je ne voulais pas que les enfants ressentent ce que je ressentais, c’est-à-dire que j’étais seul et effrayé”, a déclaré Shoreman, qui en 2018 a reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, qui peut survenir lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial. près d’une de vos oreilles.

Shoreman dit que son premier symptôme était un mal d’oreille douloureux, mais les choses se sont rapidement détériorées.

“Déficience visuelle, les nerfs de mon visage se sont brisés et se sont effondrés”, se souvient-il. “Et puis je me suis réveillé un matin et je ne pouvais plus marcher.”

Ramsay Hunt est le même syndrome que Justin Bieber a récemment diagnostiqué. Dans le cas de Shoreman, il n’a pas été détecté assez rapidement et sa vision, sa parole et sa mobilité sont toutes gravement affectées.

“J’étais entraîneur de paddleboard ici à Toronto”, dit Shoreman. « Et du jour au lendemain, j’ai perdu mon entreprise, mon indépendance et ma vie sociale. J’ai fini par avoir une crise de santé mentale.

Shoreman a pu se faire soigner dans un établissement de santé mentale. Il veut s’assurer que des programmes de santé mentale existent dans les écoles et les communautés à travers le pays.

“Pendant le rétablissement et en remettant ma vie en ordre, je me suis vraiment appuyé sur la communauté et ils se sont vraiment manifestés pour moi.”

En cas de succès, Shoreman deviendra la première personne handicapée à traverser les cinq Grands Lacs. Jusqu’à présent, il a recueilli près de 60 000 $ pour Jack.org, qui fournit un soutien en santé mentale aux jeunes de tout le pays. Son objectif est d’amasser 250 000 $ d’ici la fin de l’été.

«Chaque Canadien connaît quelqu’un qui a eu un parcours de santé mentale ou qui en a eu un lui-même», dit Shoreman. « C’est quelque chose qui affecte les riches ou les pauvres ; cela affecte chaque personne.

Moins d’un an après son diagnostic, les médecins ont dit à Shoreman qu’il ne ferait probablement plus de paddleboard. Quand il a décidé d’essayer, il a duré trois minutes et a passé la journée et demie suivante à récupérer.

Mais ces trois minutes, ont amorcé un lent retour à l’eau.

« À ce moment-là, j’utilisais encore une canne pour marcher, alors ça m’a donné beaucoup de confiance », dit-il. “J’avais l’impression d’avoir perdu beaucoup de mon pouvoir en tant qu’être humain quand tout s’est effondré et en revenant sur le plateau ce jour-là, j’avais l’impression d’être chez moi.”

Jusqu’à présent, le joueur de 39 ans a conquis les lacs Érié, Supérieur et Huron. Il vise à traverser le lac Michigan fin juillet et le lac Ontario en août.