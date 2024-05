Un homme diabétique a inversé sa maladie et a perdu du poids grâce au jumeau numérique de Twin Health

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Donaldson en 2018, quelques années avant de lancer Twin. Devlin Donaldson

Twin Health utilise un « jumeau numérique » pour conseiller les patients atteints de diabète de type 2 ou d’obésité.

Un PDG de 66 ans affirme que le programme a changé sa vie et mis sa maladie en rémission.

Le « jumeau » est en réalité une application, avec des recommandations personnalisées en matière d’alimentation, d’exercice et de sommeil.

Il y a trois ans, Devlin Donaldson se préparait à une mort prématurée.

Le PDG occupé d’une organisation à but non lucratif a subi un accident vasculaire cérébral en 2018. C’est ainsi qu’il a découvert qu’il vivait déjà avec le diabète de type 2 depuis des années.

Après son diagnostic, les choses n’ont pas beaucoup changé. Malgré le fait de passer d’un médicament à l’autre et d’écouter les conseils diététiques « sans intérêt » d’un nutritionniste, sa santé ne s’améliorait pas et sa glycémie était hors de contrôle.

« Chaque fois que j’allais chez mon médecin, je me disais : ‘Eh bien, ça ne marche pas’, voici une autre ordonnance, voici une autre ordonnance », a déclaré Donaldson à Business Insider. « À un moment donné, j’ai en quelque sorte perdu espoir et j’ai dit : ‘Oublie ça. Je vais juste mourir jeune.' »

Il était donc assez sceptique lorsqu’il s’est inscrit pour essayer un « jumeau » numérique conçu pour améliorer son état et l’aider à réduire sa pile de médicaments.

En fin de compte, un jumeau numérique n’est qu’une application pleine de conseils pour manger et bouger.

Mais, a déclaré Donaldson, les informations personnalisées ont transformé sa compréhension de son corps et des défis auxquels il était confronté. Trois ans plus tard, son diabète est en rémission.

La technologie du « jumeau numérique » est un type de médecine de précision en croissance rapide

Twin offre aux utilisateurs des glucomètres en continu, ainsi qu’une balance qui mesure la composition corporelle, une montre intelligente et un brassard de tensiomètre. Demi-point/Getty Images

Les jumeaux numériques dans le domaine de la santé sont utilisés dans les cliniques de longévité et dans les hôpitaux. Ils peuvent suivre l’état de santé d’un patient au fil du temps, suggérant des interventions personnalisées. L’objectif est d’optimiser les plans de traitement, en les rendant plus compatibles avec les préférences et la biologie uniques de chaque personne. Il s’agit d’un type de médecine de précision qui connaît une croissance rapide.

Donaldson a été l’un des premiers clients de Twin Health. Twin Health est la seule entreprise qui exploite l’IA jumelle numérique pour « l’inversion » du diabète – ou, comme les médecins préfèrent le dire, la « rémission ». Des concurrents comme Virta Health et Omada n’accordent pas autant d’importance à l’individualisation de leurs conseils en matière d’inversion du diabète.

Au début, Donaldson était un participant réticent au programme. « Je n’étais pas très enthousiaste », a-t-il déclaré. « Je ne voulais pas trop espérer. »

Mais comme c’était gratuit – payé par le régime de soins de santé de son employeur – il l’a essayé. (Certains employeurs exigent que les patients diabétiques utilisent Twin pour que leurs ordonnances soient couvertes.)

De plus, il ne pouvait s’empêcher de se sentir au moins un peu intrigué par la promesse de guérison de Twin. Il ne s’agissait pas de gérer sa maladie ; ils allaient essayer de se débarrasser de son diabète, du moins c’est ce qu’ils disaient.

« Je pensais que le diabète était un problème avec lequel on vivait toute sa vie », a-t-il déclaré. « Une fois que vous l’avez eu, vous l’avez eu. »

Twin a envoyé une boîte à son domicile comprenant une balance numérique, un brassard de tensiomètre, une montre intelligente et un glucomètre continu (CGM) pour suivre l’impact de différents aliments et activités sur sa glycémie tout au long de la journée. Puis son « jumeau » s’est installé et s’est mis au travail, remarquant des tendances dans ses routines et mesurant son état de santé.

Travailler avec le « jumeau » implique de stocker de la nourriture et de faire de l’exercice régulièrement.

L’appeler un jumeau est vraiment un terme un peu abusif. Donaldson dit que son « jumeau » ressemble beaucoup plus à un tableau de bord qu’il peut consulter pour obtenir des conseils sur les aliments qu’il est préférable de manger, à quel moment et comment il atteint son objectif de pas. Il surveille également ses médicaments, sa glycémie et sa tension artérielle.

Il saisit manuellement tout ce qu’il mange, ce qui est ardu mais instructif, a-t-il déclaré. Si sa glycémie commence à augmenter, il a remarqué que sortir se promener peut l’aider à la faire baisser. Il sait que son corps réagit mieux lorsqu’il commence à manger ses légumes avant les protéines d’un repas, nourrissant ainsi son estomac d’une base de fibres.

« Cela dépend beaucoup de mon corps », a-t-il déclaré. « Toutes mes informations entrent et elles me parlent comme une version plus intelligente de moi-même en disant : ‘tu as mangé ça, c’était vraiment bon. Tu as mangé ça, c’était vraiment mauvais.’ Et cela commence à me donner ce cycle de rétroaction. »

La diététicienne Nicola Guess, qui étudie la prévention et la gestion du diabète de type 2 à l’Université d’Oxford et qui n’est pas impliquée dans Twin, a déclaré qu’elle était « agréablement surprise » par le fonctionnement du système.

« C’est là que la technologie peut être si utile », a déclaré Guess. Alors que elle n’est généralement pas fan des personnes ayant une glycémie normale utilisant des CGM (car les CGM peuvent nous dire très peu de choses sur la santé métabolique des patients non diabétiques), elle a déclaré que la façon dont Donaldson utilise son CGM avait beaucoup de sens.

« C’est vrai : si vous souffrez de diabète de type 2, vos excursions, votre glycémie peuvent vous rendre aveugle », dit-elle. « Si les gens se sentent responsabilisés en étant capables de vérifier en temps réel ce que c’est, je comprends parfaitement. »

C’est plus que ce que ferait une Apple Watch ou un Fitbit. En plus des données du CGM, il y a des relevés réguliers du brassard de tension artérielle et le pèse-personne mesure sa composition corporelle. Donaldson peut également poser des questions à son jumeau lorsqu’il est en déplacement, comme lorsqu’il se présente à un événement professionnel où ils ne servaient que des pâtes.

« Que dois-je faire? » il a demandé à Twin.

« Profitez-en », fut la réponse qu’il reçut sur son téléphone peu de temps après.

« Une chose ne va pas être votre fin », réalisa-t-il.

Un exemple du feedback que Twin donne aux patients après un repas. Santé jumelle

Des soins de santé gratuits jusqu’à ce que vous obteniez des résultats

Le système de paiement basé sur les résultats de Twin est un modèle de santé « brillant », a déclaré Guess. Parfois appelée soins de santé « basés sur la valeur », cette nouvelle approche exige qu’une entreprise comme Twin améliore réellement le bien-être d’un patient – ​​en améliorant sa glycémie ou en favorisant la perte de poids, par exemple – avant de pouvoir facturer l’employeur.

« Il incombe à une entreprise de ne pas produire quelque chose qui a l’air bien, elle doit être bien », a déclaré Guess.

Le secteur connaît également une croissance rapide, avec des investissements dans des sociétés de soins fondées sur la valeur qui dépassent de loin les dépenses de construction d’hôpitaux, selon McKinsey & Compagnie.

Guess a déclaré que même si « la plupart de ce que nous savons sur ce que le régime alimentaire peut faire » pour le diabète de type 2 est bien établi, l’application reste un bon moyen de tout ramener à la maison pour les gens d’une manière accessible. (Même si elle a tendance à recommander un plus Régime de style méditerranéen plutôt que faible en glucides des plans.)

Donaldson a perdu plus de 40 livres et amélioré « tous les chiffres », y compris le cholestérol

Donaldson en 2022. Devlin Donaldson

En un mois, Donaldson était devenu accro.

« Cette rétroaction constante et en temps réel crée une dépendance », a-t-il déclaré. « Je pense que l’avenir d’une grande partie de la médecine consiste pour les gens à apprendre à vivre en bonne santé. »

Son jumeau lui donnait de nouvelles idées sur les aliments à manger et à quel moment. Il a commencé à manger plus de noix comme collations et de légumes aux repas, augmentant ainsi son apport en fibres. À la maison, Twin lui a recommandé de préparer une salade de poulet et d’avocat avec une vinaigrette à la moutarde ou des carnitas à la salsa verde.

« Cela me fait manger beaucoup plus naturellement », a-t-il déclaré. Moins de conserves, plus de légumes frais et plus de protéines rassasiantes. « Notre monde n’essaie pas de nous aider à rester en bonne santé. Et ce que fait mon jumeau, c’est m’aider à comprendre comment naviguer dans le monde de manière saine. »

Le brocoli, les asperges, le chou-fleur, le céleri, le concombre, les épinards, les courgettes et les tomates ne sont que quelques-uns des nouveaux aliments de base du régime alimentaire riche en légumes de Donaldson. 10’000 heures/Getty

Son jumeau lui a également fait comprendre qu’il devait faire du sommeil une priorité bien plus importante dans sa vie.

« Vous savez que vous avez besoin de dormir pour vous sentir bien, mais le sommeil est si important », a-t-il déclaré. En observant ses tendances de sommeil recueillies dans la montre intelligente fournie par Twin, il a remarqué « quand j’ai commencé à mieux dormir, j’ai commencé à perdre plus de poids ».

« En six mois, je suis passé à 200 livres – bang ! » il a dit. « Mon bon cholestérol a augmenté, mon mauvais cholestérol a diminué, mes triglycérides ont diminué, mes scores d’inflammation ont tous chuté. Je veux dire, tous les chiffres sont allés dans la bonne direction si rapidement. »

Son jumeau l’a également encouragé à boire un peu de vinaigre de cidre de pomme chaque jour et à prendre une multivitamine. Ce sont les recommandations Twin que Guess ne trouvait pas aussi bonnes, en particulier la vitamine.

« Les multivitamines ne sont pas une bonne idée si vous n’en avez pas besoin », a-t-elle déclaré. « L’idée selon laquelle plus de vitamines et de minéraux est préférable est fausse. »

« C’est un peu bizarre », dit-elle. « Ils font toute cette collecte de données pour donner des informations vraiment précises et c’est comme : ‘Bam ! Nous allons donner à tout le monde une multivitamine. »

Le Twin est conçu pour inciter les patients à arrêter de prendre leurs médicaments et à abandonner leur CGM, ce qui permettra aux employeurs d’économiser de l’argent.

Bientôt, le diabète de Donaldson fut en rémission. Il a arrêté de prendre Ozempic et d’autres médicaments contre le diabète comme Januvia et Farxiga, et il est passé de la taille 44 lorsqu’il a commencé le programme à la taille 34 aujourd’hui, éliminant ainsi une partie de la graisse viscérale dangereuse qui se trouve autour de la taille.

« Je suis devenu très passionné parce que j’ai vu des résultats si rapidement », a-t-il déclaré.

Voir comment la restauration, le mouvement et la nutrition fonctionnent ensemble a déclenché un « changement radical de vie ».

Bien qu’il affirme avoir eu récemment des problèmes de santé qui l’ont poussé à renoncer à la metformine, une pilule bon marché contre le diabète, il pense que d’ici un mois ou deux, il pourra à nouveau se passer de médicaments. Son poids a également augmenté d’environ 20 livres, mais il est convaincu qu’il peut en perdre à nouveau environ 10, puis maintenir un poids stable.

« Ce qu’ils m’ont appris, c’est que tout le monde fait des erreurs, mais maintenant vous savez quoi faire pour être à nouveau en bonne santé », a-t-il déclaré. « Je pense que je me suis retrouvé dans une situation mentale vraiment étrange avec la maladie, mais le jumeau m’a donné de l’espoir, l’espoir m’a poussé à m’engager, et cela m’a en fait donné la vie. »