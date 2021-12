Un homme d’Hyderabad devient le premier nain en Inde à obtenir un permis de conduire

Un homme originaire d’Hyderabad est devenu le premier nain du pays à obtenir un permis de conduire. Avec une hauteur d’environ trois pieds, Gattipally Shivpal a ressenti le besoin d’être autonome et a pris comme défi d’apprendre à conduire. Le résident de Kukatpally est devenu la première personne handicapée du district à obtenir un diplôme en 2004. Se déplacer en transports en commun est devenu de plus en plus difficile pour Shivpal en raison de sa taille. S’adressant à ANI, l’homme de 42 ans a expliqué comment il se ferait taquiner par les chauffeurs de taxi et d’autres, qui commenteraient son handicap. « Les gens me taquinaient à cause de ma taille et aujourd’hui, je suis nominé pour le Limca Book of Records et bien d’autres », a expliqué Shivpal, qui travaille dans une entreprise privée basée à Hyderabad.

Télangana | Un homme d’Hyderabad, Gattipally Shivpal devient le premier nain à recevoir un permis de conduire en Inde. Gattipally Shivlal a 42 ans et mesure environ 3 pieds. Il a obtenu son diplôme en 2004 et a été le premier à obtenir son diplôme en tant qu’handicapé dans son district. pic.twitter.com/phfhdT4oi8– ANI (@ANI) 4 décembre 2021

C’est lorsqu’il est tombé sur une vidéo d’un nain conduisant en Amérique que Shivpal s’est senti motivé et son intérêt pour l’apprentissage de la conduite s’est renforcé. Shivpal, qui était enthousiaste à l’idée d’apprendre et profondément inspiré par la vidéo, s’est rendu aux États-Unis pour comprendre le mécanisme.

Il y a acquis des connaissances et a profité de l’occasion pour apprendre tout ce dont il avait besoin. Shivpal est ensuite retourné à Hyderabad et a commencé à mettre sa compréhension en pratique. Il a rencontré un homme de la ville qui est connu pour concevoir des voitures personnalisées. Le modificateur de voiture a aidé Shivpal à mettre en œuvre la mécanique. Les détails de la conception repensée de la voiture comprennent des sièges surélevés et des pédales de voiture surélevées. Cela garantit un peu d’espace pour les jambes de Shivpal, dont les jambes atteindraient désormais facilement les pédales.

Après avoir apporté les modifications nécessaires à sa voiture, Shivpal était maintenant prêt à apprendre la conduite et à obtenir un permis. Mais les défis rencontrés par Shivpal ne se sont pas arrêtés là. Il a approché environ 120 auto-écoles de la ville, mais comme le département des transports a mis en place certaines directives pour la hauteur, tous les plaidoyers de Shivpal ont été rejetés.

Shivpal a alors fait appel aux autorités et a reçu une licence pour une durée de trois mois. Il a ensuite passé un examen de conduite avec un officiel assis à côté de lui dans un effort record. Il a déclaré à ANI: « Tout le monde a un défaut, mais trouver vos talents cachés et les réaliser est ce qui compte. »

Shivpal, qui souhaite ouvrir une école de conduite pour personnes handicapées l’année prochaine, a déclaré: « Beaucoup de personnes de petite taille me contactent pour une formation à la conduite. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.