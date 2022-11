Un homme d’Hyderabad déménage au Canada pour rejoindre Meta, se fait virer après deux jours

Dans ce qui se présente comme un incident bouleversant, un Indien a déménagé au Canada pour son travail chez Meta, seulement pour découvrir qu’il était congédié. Cela survient alors que Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a licencié plus de 11 000 de ses employés, soit 13% de ses effectifs récemment. Himanshu V vient de déménager au Canada depuis l’Inde pour son nouveau travail Meta.

Selon son profil LinkedIn, Himanshu est diplômé de l’IIT-Kharagpur et a déjà travaillé pour des marques comme GitHub, Adobe et Flipkart. “J’ai déménagé au Canada pour rejoindre #Meta et 2 jours après mon arrivée, mon voyage a pris fin car je suis touché par la mise à pied massive”, a écrit Himanshu dans son article sur LinkedIn.

Il a en outre mentionné à quel point son cœur va à tous ceux qui sont confrontés à une situation difficile en ce moment. « Quelle est la prochaine étape pour moi ? Honnêtement, je n’en ai aucune idée ! J’attends avec impatience ce qui va suivre. Faites-moi savoir si vous connaissez un poste ou une embauche pour un ingénieur logiciel (Canada ou Inde) », a-t-il mentionné plus loin.

Son message est immédiatement devenu viral avec des tonnes de commentaires et de réactions. “Vous êtes de l’IIT Kharagpur. Rappelez-vous tout votre voyage. Vous osez ouvrir votre propre entreprise beaucoup plus grande que celles-ci et pourriez avoir une meilleure planification stratégique. Avec une expérience de première main, je pourrais dire que rappelez-vous votre voyage et croyez que tout est pour de bon. Ça fait mal mais laisse passer. Je sais qu’à l’étranger, ça fait encore plus mal quand notre proche n’est pas là. Mais vous voyez comment les gens aiment et partagent votre message. Cela signifie que nous prenons tous soin de vous. Vous voyez que les gens utilisent à peine Facebook de nos jours et même leurs autres produits, ce n’était donc pas un endroit qui valait la peine pour vous. C’est peut-être juste que le destin voulait qu’ils déposent votre visa pour le Canada et maintenant vous obtiendrez votre vraie tâche, qui pourrait être un meilleur travail ou votre propre entreprise », a commenté un utilisateur de LinkedIn.

Une autre personne a écrit : « Oh mon Dieu ! C’est brutal. Je suis désolé d’entendre ça. Dans ce monde VUCA, tout le monde devrait finalement faire preuve d’humanité. Ne perdez pas la foi, Himanshu V. Je suis sûr que vous rejoindrez bientôt un nouveau lieu de travail.

Pendant ce temps, les licenciements surviennent juste une semaine après que le nouveau propriétaire de Twitter, le milliardaire Elon Musk, a licencié un grand nombre d’employés. Plusieurs suppressions d’emplois ont eu lieu dans d’autres entreprises technologiques qui ont embauché rapidement pendant la pandémie.

“Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais”, a déclaré Zuckerberg dans un communiqué préparé. “Non seulement le commerce en ligne a retrouvé ses tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité.

