Un homme d’Haryana noie 2 enfants dans une nouvelle épouse "Je ne les ai pas aimés": Flics

Un homme aurait noyé ses deux enfants – tous deux âgés de moins de six ans – dans un puits à Faridabad jeudi, car sa deuxième épouse ne les aimait pas, a annoncé la police.

Un cas de meurtre a été enregistré contre Bhagat Singh, 37 ans, originaire de Palwal et vivant actuellement dans la colonie de Shyam dans le secteur 58, ont-ils déclaré. Le père accusé a été arrêté moins d’une heure après l’incident, a ajouté la police.

Les enfants, un garçon de quatre ans et une fille de cinq ans, étaient issus de son premier mariage. La première femme était décédée il y a deux ans.

L’accusé a dit à la police que sa deuxième épouse n’aimait pas les enfants, alors il les a tués. Il vivait avec sa deuxième femme et les deux enfants. La police a déclaré qu’elle interrogeait Singh.

L’incident s’est produit vers 13 heures lorsque Singh a sauté dans le puits de 15 pieds de profondeur, situé près de Shagun Garden, avec les deux enfants. Il y avait environ 5 pieds d’eau dans le puits où il a pressé les deux enfants sous ses pieds dans l’eau.

Les personnes qui se trouvaient autour de l’endroit se sont précipitées pour secourir les enfants. Deux hommes, Dhirendra et Naseem, ont sauté dans le puits et ont poussé l’accusé sur le côté et ont sorti les enfants avec l’aide d’autres personnes et les ont précipités à l’hôpital BK où les médecins ont déclaré que les mineurs étaient morts.

« Dans l’enquête préliminaire, l’accusé a révélé que sa première femme était décédée il y a deux ans et de qui il avait eu ces deux enfants. Il s’est remarié avec Asha et une querelle a commencé entre lui et sa femme au sujet de ces enfants. Sa deuxième épouse ne s’est pas occupé correctement des enfants et ils se disputaient fréquemment à ce sujet, alors il les a tués. L’accusé sera présenté devant un tribunal municipal vendredi », a déclaré Sube Singh, porte-parole de la police de Faridabad, citant le FIR.

Contacté, le DCP Narender Kadian a déclaré qu’une affaire de meurtre avait été enregistrée contre Singh et qu’il avait été arrêté. Le rôle de sa femme fait également l’objet d’une enquête et si elle est retrouvée impliquée, elle sera également arrêtée, a déclaré le DCP.

