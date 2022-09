Un homme d’Haryana, 102 ans, sort en cortège pour prouver qu’il n’est pas mort ; Demande de pension

Lors d’un incident plutôt bizarre, un homme de 102 ans de Rohtak, dans l’Haryana, a été montré mort dans les archives officielles. Cependant, l’homme est vivant et est sorti pour protester contre la décision du gouvernement de l’État d’arrêter sa pension, a rapporté NDTV. Duli Chand a fait appel à plusieurs journalistes du district de Rohtak pour prouver qu’il était bien vivant et qu’il avait désespérément besoin de sa pension. Chand a ensuite organisé une procession pour s’assurer que les gens soutenaient sa revendication. Par la suite, il a appelé le gouvernement de l’État à rétablir sa pension au plus tôt.

Selon Chand, il a reçu sa pension pour la dernière fois au mois de mars 2022. Il a accusé le gouvernement de l’État de ne pas avoir libéré sa pension de vieillesse au cours des six derniers mois. Il a déclaré aux médias qu’il avait essayé toutes les formes d’assurance qu’il était toujours en vie, mais en vain. Il a dit : « Ma pension a été arrêtée car les dossiers du gouvernement ont montré que j’étais mort. Depuis, j’essaie de prouver que je suis toujours en vie, mais en vain”, selon la même publication.

Chand est un résident du village de Gandhra dans le district de Rohtak. L’homme de 102 ans portait également une guirlande de notes, comme il est de coutume pour un marié, et a emmené le cortège du parc Mansarovar à la maison de repos du canal dans la ville de Rohtak, comme l’a rapporté PTI.

Chand a montré ses preuves d’identité, y compris sa carte Aadhar, sa carte PAN, sa carte d’identité familiale et ses relevés bancaires aux journalistes présents pour prouver son cas et l’aider à étayer sa demande. Le petit-fils de Chand a mentionné qu’il avait déposé une plainte auprès du système de redressement et de surveillance des griefs du ministre en chef de l’Haryana il y a environ plus d’un mois. Cependant, il n’y a pas eu de réponse.

Chand était accompagné de Naveen Jaihind, l’ancien président de l’unité Haryana du parti Aam Aadmi (AAP). Jaihind a demandé avec véhémence que sa pension de vieillesse soit immédiatement rétablie. Il a affirmé que l’incident était extrêmement regrettable que de tels citoyens âgés subissent un tel chagrin et qu’aucune mesure définitive n’avait encore été prise. Il a déclaré : « Il est regrettable que de tels résidents âgés soient harcelés en arrêtant leur pension. Aucune mesure concrète n’a été prise malgré le dépôt d’une plainte auprès de la cellule de règlement des griefs du ministre en chef.

