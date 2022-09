Un homme “ dévoué ” décédé après une bagarre avec un voisin pleuré par sa famille et ses amis à Surrey – Kelowna Capital News

La famille et les amis pleurent Manbir « Mani » Amar, décédé après une dispute avec un voisin de la région de Newton mercredi après-midi (31 août).

“Mani était un père, un frère, un fils et un ami dévoués – une personne talentueuse qui a consacré sa vie à l’activisme et aux arts”, a déclaré son frère, Gurbinder Amar, dans un communiqué publié par l’équipe d’enquête intégrée sur les homicides (IHIT) le vendredi (septembre . 2).

« À travers la poésie, la prose, la philosophie, la peinture, la photographie et le cinéma, Mani a touché la vie de nombreuses personnes. Il va beaucoup nous manquer. »

L’IHIT dit qu’Amar, 40 ans, a été tué lors d’une confrontation physique entre deux hommes dans le bloc 14100 de la 61 Avenue, un bloc à l’ouest de l’École Woodward Hill, juste avant 14 heures le 31 août.

Un homme a été interpellé sur place. “Pour le moment, aucune accusation n’a été portée et l’homme a été remis en liberté alors que l’enquête se poursuit”, a déclaré vendredi l’équipe d’enquête.

RUPTURE: Le cinéaste / activiste de Surrey Mani Amar est l’homme tué à Newton hier, dans un conflit de quartier. Il a remporté des prix pour son travail et a une fois cherché une actrice pour jouer Maple Batalia, victime du meurtre de Surrey, dans un film qu’il voulait faire.

HISTOIRE : https://t.co/ZB9Bc4ATnl pic.twitter.com/qeuLBezWRo – Tom Zillich (@TomZillich) 1er septembre 2022

Sur les réseaux sociaux, les amis et collègues de travail d’Amar ont réagi à sa mort avec tristesse.

“Mani a joué un rôle déterminant dans le travail avec les jeunes vulnérables pour les éloigner de la vie de gang”, a tweeté Karen Reid Sidhu, directrice exécutive de la Surrey Crime Prevention Society. « Je l’ai consulté à plusieurs reprises au sujet de notre programme de mentorat. Quelle énorme perte !”

Amar a déjà tourné un documentaire sur les gangsters sud-asiatiques et l’a suivi d’un film de fiction sur le même sujet. L’ancien résident de Port Alberni a remporté des prix pour son travail, qui comprenait un autre documentaire sur les toxicomanes qui vivent dans le Downtown Eastside de Vancouver.

Il y a cinq ans, en 2017, Amar cherchait une actrice pour jouer le rôle de Maple Batalia, victime du meurtre de Surrey, dans son prochain film, une dramatisation des dernières heures de sa vie, mais on ne sait pas si le film a déjà été réalisé.

Plusieurs histoires sur Amar et son travail sont publiées sur surreynowleader.com.

Sur le Maintenant-Leadersur Facebook, des dizaines de personnes ont commenté Amar et son travail dans la communauté.

“Mani était une âme vraiment gentille, généreuse et généreuse”, a déclaré Jim Minhas. «Il était un père dévoué à plein temps pour ses trois jeunes enfants et aidait à prendre soin de sa mère qui vivait avec eux. C’est une nouvelle dévastatrice. Il a travaillé et fait du bénévolat pour aider les moins fortunés et ceux qui en avaient besoin. Tu vas me manquer frère… RIP.

Raj Bassi a ajouté: “Vraiment attristé par l’annonce de sa mort. Ce gars a fait de son mieux pour garder les enfants hors des gangs et des ennuis et se souciait réellement de la communauté. RIP et condoléances à sa famille et ses amis.

Une autre lectrice, Julie Hamilton, a déclaré qu’Amar manquera à beaucoup. « Mani était une personne gentille, douce et merveilleuse. Tellement choquant qu’une dispute entre voisins puisse mener à cela. Ne peut pas croire.”

L’IHIT ne dira pas si une arme a été utilisée dans l’incident qui a conduit à la mort d’Amar, mais Pierotti a déclaré qu’aucune arme à feu n’était impliquée. “Tragiquement, cette situation a dégénéré au point où une vie a été prise”, a-t-il déclaré jeudi.

Les enquêteurs demandent à tout témoin de contacter la ligne d’information IHIT au 1-877-551-IHIT (4448) ou par courriel à ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.

tom.zillich@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

CrimeSurrey