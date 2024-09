Un homme détruit une sculpture en porcelaine d’Ai Weiwei dans un musée italien

Une réception pour une nouvelle exposition de l’artiste chinois Ai Weiwei à Bologne, en Italie, a été perturbée vendredi lorsqu’un homme est entré et a brisé une grande sculpture en porcelaine, laissant les visiteurs du musée et l’artiste stupéfaits.

L’incident, qui s’est produit lors d’une réception pour « Ai Weiwei. Who Am I? », la première exposition personnelle de l’artiste dans la ville, a dispersé les invités du Palazzo Fava et laissé la sculpture brisée sur le sol.

Des images de l’incident capturées par des caméras de sécurité et plus tard partagé sur le compte Instagram de M. Ai montre l’homme poussant avec force la sculpture puis soulevant ses morceaux brisés au-dessus de sa tête avant d’être attaqué par les gardes du musée.

M. Ai a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique lundi que les bruits forts de la sculpture qui se brisait lui faisaient d’abord penser à une attaque terroriste ou à une explosion.