Un homme détenu sans caution après trois jours de fusillades à Seattle

SEATTLE (AP) – Un homme de Seattle, âgé de 31 ans, est détenu sans caution après avoir été arrêté dans ce que la police décrit comme une fusillade de trois jours qui a fait le mort du propriétaire d’une entreprise, le propriétaire d’une autre dans un état critique et le conducteur d’une voiture blessé à la jambe.

Selon les autorités, le suspect a tiré et grièvement blessé le propriétaire d’un magasin spécialisé dans l’importation d’Afrique dans le quartier de Columbia City à Seattle lundi. Il a exigé la carte de débit et le code PIN de l’homme d’affaires, puis lui a tiré une balle dans la poitrine après s’être conformé, a déclaré la police dans une déclaration de cause probable déposée devant la Cour supérieure du comté de King.

L’homme a tiré sur une Tesla qui conduisait sur Aurora Avenue au nord de Seattle moins de 12 heures plus tard, blessant le conducteur à la jambe, a annoncé la police, et mardi après-midi, il a tiré sa voiture à côté du véhicule d’une femme et a tiré une balle dans sa fenêtre. . Ses trois enfants n’ont pas été blessés, mais elle a subi des coupures de verre brisé.

Mercredi, l’homme a tendu une embuscade et tué D’Vonne Pickett Jr., le propriétaire de The Postman, un magasin d’expédition de colis dans le district central, alors que Pickett arrivait à l’entreprise, a annoncé la police. Le tireur était un ancien ami d’enfance qui avait harcelé Pickett en ligne et par SMS ; il s’est également présenté au Postman le mois dernier avant que les employés ne lui disent de partir, selon la déclaration de cause probable.

Des centaines de personnes ont assisté à une veillée pour Pickett jeudi, épelant son nom dans des bougies et plaçant des roses à longues tiges à l’endroit où il s’est effondré, a rapporté le Seattle Times.

La mère de Pickett, Nicky Chappell, a déclaré que l’homme avait menacé de tuer son fils et le harcelait, ainsi que d’autres membres de sa famille, depuis plus d’un an. Chappell a juré d’assister à chacune des futures comparutions devant le tribunal de l’homme.

L’Associated Press ne nomme pas l’homme car il n’a pas encore été inculpé.

“Cet accusé est incroyablement dangereux, peut-être l’accusé le plus dangereux que ce tribunal ait vu récemment”, a déclaré le procureur adjoint principal William Doyle au juge Tien Nguyen du tribunal de district lors d’une audience vendredi.

Les enquêteurs ont déclaré que la vidéo de surveillance du magasin d’importation spécialisé africain, les caméras extérieures sur le meurtre de Tesla et Pickett ont lié les tirs. Les détectives examinent également des douilles et d’autres preuves.

De plus, un parent du suspect a appelé le 911 mercredi pour signaler qu’il semblait avoir un épisode psychotique et “pourrait voyager autour de Seattle en tirant sur des gens”, indique le communiqué.

“Je trouve que les vêtements, la stature, la carrure, l’apparence personnelle et le véhicule du suspect sont cohérents entre les enquêtes”, a écrit le détective de la police de Seattle, Matthew Atkinson, dans la déclaration de cause probable.

Lorsque l’homme a été arrêté jeudi dans son appartement du sud de Seattle, il portait la même chemise, le même short et les mêmes chaussures que sur les vidéos, indique le communiqué.

