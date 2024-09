Un homme des Red Wings qui a avoué avoir tué son fils en bas âge a été condamné

6 septembre — RED WING — Joan Lex a tricoté des couvertures pour sa nièce et son neveu, suffisamment grandes pour qu’elle espère qu’ils ne les dépasseront jamais.

« Il m’a fallu à peu près autant de temps pour le faire qu’il était en vie », a déclaré Lex au tribunal, tenant une couverture bleu-vert tricotée destinée à son neveu de 2 mois.

Lex était l’un des cinq à faire une déclaration sur l’impact de la victime lors de l’audience de détermination de la peine de Hunter Matthew McCutchen, l’homme de Red Wing qui a plaidé coupable plus tôt cette année pour avoir tué son fils de 2 mois.

McCutchen a été accusé de 15 chefs d’accusation, dont des chefs d’accusation de meurtre au premier et au deuxième degré, d’homicide involontaire, d’agression, de violence conjugale, de punition malveillante d’un enfant, de torture d’enfant et de mise en danger d’un enfant. Il a plaidé coupable à un chef d’accusation de meurtre intentionnel au deuxième degré le 15 juillet. En échange de son plaidoyer de culpabilité, les 14 chefs d’accusation supplémentaires ont été rejetés.

McCutchen a été condamné vendredi 6 septembre au cours d’une matinée chargée d’émotions au tribunal. Il a écopé de la peine maximale prévue par la loi, soit 40 ans de prison.

Le juge de district Douglas Bayley a également ordonné que la restitution soit réservée au conseil et à la thérapie continus pour la famille touchée par le décès du bébé de 2 mois.

La première à faire sa déclaration sur les répercussions du crime sur la victime a été la mère de l’enfant, qui a déclaré que sa fille de 5 ans faisait encore des cauchemars à cause de ce dont elle avait été témoin.

« La mort de mon fils plane encore sur moi », a-t-elle déclaré.

Joan Lex a suivi, notant que leur famille ne sera plus jamais la même.

« Je donnerais n’importe quoi pour le tenir dans mes bras une dernière fois, pour danser avec lui dans le salon une dernière fois », a déclaré Joan Lex.

Deux professionnels qui ont travaillé sur l’enquête de 2023 ont expliqué comment le fait de regarder les vidéos de McCutchen « torturant » l’enfant les a rendus physiquement malades.

La déclaration finale de la victime a été lue par l’enquêteur principal, le sergent Cory Hubert.

« J’ai appris beaucoup de choses au cours de cette enquête que j’aurais préféré ne pas avoir à apprendre », a déclaré Hubert.

Hubert a été chargé de regarder les vidéos de McCutchen avec le bébé, en notant les moments où McCutchen l’a maltraité.

En raison de la régularité des abus, a expliqué Hubert, les limites étaient floues. À la fin des vidéos, les actes décrits au début semblaient si mineurs en comparaison de ce que McCutchen faisait subir à l’enfant à la fin.

« Les actions de Hunter pèsent lourd sur ma vie », a déclaré Hubert. « Hunter est rare et unique. C’est un monstre, … qui s’attaque aux personnes sans défense. »

Keuster a présenté un dernier argument, demandant une peine maximale légale pour McCutchen. Elle a déclaré que cette affaire avait eu un impact sur toute la communauté, des premiers intervenants qui pensaient intervenir sur des accidents à toutes les personnes qui ont dû regarder les vidéos.

« Malheureusement, il n’y a rien que ce tribunal puisse dire ou faire pour réparer le tort causé par M. McCutchen », a déclaré Keuster.

Jennifer Anderson, l’une des avocates de McCutchen, a qualifié l’incident de « tragédie horrible et impensable ». La défense a seulement demandé au tribunal d’accepter l’accord de plaidoyer.

McCutchen a revendiqué la responsabilité de ses actes.

« Je sais ce que je suis et je sais ce que j’ai fait », a-t-il déclaré au tribunal. « Je mérite la peine qui m’est infligée. »

Avant de prononcer la sentence, Bayley a déclaré qu’il s’agissait du crime le plus grave qui soit. Il a ajouté que McCutchen venait de perdre un fils et un mariage. Il va maintenant perdre des décennies à cause de son incarcération.

« Je ne peux pas être la seule à me demander pourquoi, a déclaré Bayley. Il me semble impossible de donner un sens à tout cela. »

Bayley a déclaré avoir vu l’impact que les vidéos et l’affaire ont eu sur ceux qui les ont visionnées ou entendues les témoignages explicites. Il a déclaré que 40 ans est une « peine suffisamment longue ». Il a encouragé les personnes touchées par l’affaire à demander l’aide de psychiatres et de thérapeutes, soulignant qu’il est important de parler de ce dont elles ont été témoins plutôt que de l’enfouir.

Selon la plainte pénale, la mère de l’enfant a appelé le 911 le 25 mai 2023 pour signaler que le nourrisson ne respirait pas, avait la peau pâle et avait les paupières violettes.

Les premiers intervenants ont trouvé l’enfant inconscient et ont immédiatement commencé à lui sauver la vie. L’enfant a finalement été transporté à l’hôpital Mayo Clinic de Saint Marys. Le personnel médical a déclaré aux forces de l’ordre que le nourrisson avait plusieurs fractures des côtes à divers stades de guérison et une fracture claviculaire en voie de guérison suggérant un traumatisme non accidentel chez un nourrisson. Les images de la tête du garçon ont montré de multiples zones de saignement dans le cerveau et une perte de fonction cérébrale.

McCutchen a d’abord déclaré aux forces de l’ordre que l’enfant était soudainement devenu « insensible » alors qu’il s’occupait du nourrisson.

La mère a déclaré aux forces de l’ordre et au personnel médical que McCutchen avait joué trop brutalement avec son fils et qu’elle avait remarqué des ecchymoses récentes sur le corps du garçon.

Elle a déclaré plus tard aux forces de l’ordre que McCutchen avait admis avoir blessé l’enfant et avait fourni un enregistrement vidéo de lui semblant l’admettre.

« Je n’arrive pas à croire que tu aies fait ça à mon bébé. Je t’ai demandé si tu pouvais le surveiller et tu as dit oui », a déclaré la mère dans la vidéo.

« Je pensais que je l’étais. Je n’ai jamais rien vu de tel, comme cela ne s’est jamais produit avec (un autre enfant) », a répondu McCutchen.

« Je ne sais pas comment cela pourrait arriver », lui a répondu la mère. « Je vais devoir regarder mon bébé mourir. »

L’enfant a été déclaré mort le 25 mai 2023 à 1h08 du matin.

Après son décès, les organes du nourrisson ont été donnés pour sauver trois vies, a déclaré la mère dans sa déclaration d’impact sur la victime.

Le cœur, le foie et les reins de l’enfant ont été transplantés sur trois autres personnes, dont deux sont toujours en contact avec elle. Elle a déclaré que son rein a sauvé la vie d’un père de 39 ans, qui raconte maintenant comment il peut passer plus de temps avec sa fille de 5 ans. Son cœur a été transplanté sur une fille d’un an, qui a passé la première année de sa vie reliée à des machines qui lui pompaient le cœur.

Même s’il n’avait que quelques semaines, elle a déclaré que son fils était un « héros ».