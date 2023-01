Un homme d’Erie hospitalisé après le renversement d’un UTV – Shaw Local

ERIE – Un homme d’Erie est à l’hôpital avec des «blessures potentiellement mortelles» après que l’UTV qu’il conduisait s’est renversé dans la campagne d’Erie dimanche, a déclaré le shérif du comté de Whiteside.

À 13 h 42, les députés du comté de Whiteside ont été dépêchés à l’intersection de Gaulrapp Road et d’Elston Road dans la campagne d’Erie pour un accident impliquant un seul véhicule avec des blessés.

Tyler Naftzger, 25 ans, d’Erie, conduisait un UTV en direction ouest sur Gaulrapp Road lorsqu’il a perdu le contrôle de l’UTV à l’intersection, a quitté la chaussée et s’est renversé, a déclaré le shérif John Booker dans un communiqué de presse lundi.

Naftzger a subi des blessures potentiellement mortelles et a été emmené au Genesis Medical Center à Silvis et a ensuite été transporté par avion vers les hôpitaux et cliniques de l’Université de l’Iowa, a déclaré Booker.

Les députés du comté de Whiteside ont été assistés sur les lieux par le département de police d’Erie, la police de l’État de l’Illinois, la police de conservation de l’Illinois, Erie Fire and EMS et Todd’s Towing.