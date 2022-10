Un homme dépense Rs 16 Lakh pour une cuisine « de qualité inférieure » et blâme un détaillant pour un travail de mauvaise qualité

Nous en attendons tous pour notre argent lorsque nous dépensons une fortune pour un produit ou un service. Cependant, lorsque nous dépensons jusqu’à Rs 14,5 lakh pour le service, nous nous attendons également à recevoir le meilleur service qui soit. Cependant, un homme est resté insatisfait et mécontent des travaux de cuisine d’une valeur de Rs 14,5 lakh qu’il a achetés à Wickes, l’un des principaux détaillants de rénovation domiciliaire au Royaume-Uni.

Selon The Mirror, Chris Dodd, chauffeur de profession, a payé l’un des installateurs du détaillant pour installer la cuisine qu’il leur avait commandée. Mais, a-t-il affirmé, la tâche a pris deux mois pour se terminer au lieu des deux semaines prévues. Une fois terminé, la cuisine avait encore quelques problèmes. S’adressant à Liverpool Echo, Chris a déclaré: «Le four ne fonctionnait pas et il y avait des câbles exposés. De plus, l’installateur a laissé des sacs de déchets sur le devant. Toute la situation était vraiment stressante et désagréable pour moi.

Chris, 32 ans, a déclaré qu’il était confronté à de tels inconvénients avec sa cuisine coûteuse nouvellement construite qu’il a dû recourir à la préparation de ses repas chez sa mère. Chris a également déclaré qu’après plusieurs plaintes restées sans réponse auprès de Wickes, ils ont finalement déclaré qu’ils enverraient un deuxième installateur chez lui. Le deuxième monteur a travaillé sur le four, ce qui a coûté à Chris 1,28 lakh Rs supplémentaires.

Bien que Wickes ait fait une déclaration, s’excusant pour les désagréments qu’ils lui ont causés, Chris n’est pas d’humeur à pardonner et a déclaré qu’il ne recommanderait jamais le détaillant à sa famille ou à ses amis. Il a qualifié toute l’expérience de “cauchemar” du début à la fin.

