Un homme dépense plus de 10 roupies Lakh pour ressembler à la poupée Ken de Barbie

Un homme britannique, qui est un fan de chirurgie esthétique, a jusqu’à présent payé la facture de plus de 14000 $ pour sa transformation en beau morceau de Barbie, la poupée Ken. Jimmy Featherstone, 22 ans, a subi des remplissages pour les lèvres, des implants de joue, du botox et des facettes au cours de la dernière année et la poupée en herbe a déclaré que ce n’était que le début.

Dans une interview avec South West News Service (SWNS), Featherstone a partagé qu’il avait l’intention de ressembler à une poupée Ken parce que c’est «plastique fantastique» et qu’il a l’air incroyable.

Originaire de Hull, une petite ville du nord-est de l’Angleterre, Featherstone travaille comme réalisateur dans l’une des boutiques de son ami. Il a abandonné ses études à l’âge de 16 ans et depuis, il a occupé plusieurs emplois pour gagner suffisamment d’argent. Tout son argent durement gagné est consacré aux procédures cosmétiques de la poupée Ken de Featherstone et à son joli entretien. Dès son plus jeune âge, il a voulu se démarquer de la foule. Avec des produits de comblement pour les lèvres, des implants de joue, du Botox et des facettes déjà vérifiés, il veut maintenant faire un travail de nez dans les mois à venir. Featherstone entend paraître plus plastique, car selon lui, c’est l’esthétique qu’il aime.

La diva autoproclamée se fait coiffer chaque semaine et dépense plus de 400 $ en produits de remplissage pour les lèvres et les joues de temps en temps. Ses dépenses somptueuses ne s’arrêtent pas à ses chirurgies esthétiques. Plus tôt ce mois-ci, Featherstone a lancé une extravagance d’anniversaire de 3000 $. Se vantant à peu près de la même chose, il a dit que c’était très «classe» et «absolument fabuleux». Il a affirmé que les gens comparaient la fête d’anniversaire à un mariage.

Parlant En savoir plus sur son intérêt pour les trucs fantaisistes, Featherstone a déclaré qu’il adorait tout faire et faire parler les gens de lui. Il a dit que s’il y avait une fête, il organiserait une limousine et ferait venir ses maquilleurs. «J’aime les bonnes choses de la vie», a-t-il ajouté.

La poupée Ken en herbe devrait figurer dans une prochaine série de télé-réalité britannique. Featherstone espère également trouver l’amour sur les plateaux. Il préfère que son amour soit un renard argenté qui a beaucoup de vert. Parlant de son ex-amant, il a dit que son ex était plus âgé que son père. Il a également révélé qu’il était plus attiré par les hommes plus âgés.

Featherstone a également déclaré la raison derrière cela. Il a dit que personne de son âge ne pourra pas lui donner le style de vie qu’il souhaite. Cependant, une personne plus âgée qui a déjà gagné de l’argent peut soutenir son style de vie somptueux.

Il prend même les trolls Internet positivement. Featherstone a dit qu’il pense que si les gens parlent de lui, alors il doit avoir fait quelque chose de bien. Il a ajouté qu’il ne se souciait pas des autres.

