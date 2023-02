Un homme demande aux gens quelle startup indienne vont-ils diriger et les réponses sont interminables

Le monde des startups attire des personnes à la recherche d’un emploi. Nombreux sont ceux qui préfèrent cet environnement aux entreprises plus traditionnelles. Maintenant, l’utilisateur de Twitter Anubhav Dubey s’est rendu sur le site de micro-blogging et a demandé aux gens : si on leur donnait une chance de devenir le PDG d’une startup indienne ? Lequel serait-il et pourquoi ? Anubhav est le fondateur d’une autre startup appelée “Chai Sutta Bar”.

Si vous aviez la chance de devenir PDG d’une startup indienne, laquelle serait-ce et pourquoi ? – Anubhav Dubey (@tbhAnubhav) 31 janvier 2023

Le tweet qui est maintenant devenu viral a des tonnes de réponses. “Si j’en avais l’occasion, j’aimerais devenir le PDG de @Paytm. L’approche innovante de l’entreprise en matière de paiements numériques en Inde et son potentiel de croissance dans le secteur des technologies financières en font une opportunité passionnante de diriger et de conduire le changement », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Byju’s. Je veux rendre l’éducation révolutionnaire, mais en manière éthique. Byju manque le bus de créer la confiance par ses pratiques contraires à l’éthique. Il faut d’abord prendre soin des employés, les traiter bien – le changement fondamental. Des employés heureux génèrent des chiffres heureux qui les rendent à nouveau heureux.

Voici quelques réponses :

Naw mec… J’ai ma propre startup – et j’en suis content.— Arvindh Sundar ⚔️ (@arvindhsundar) 31 janvier 2023

Ce serait ZOHO, parce que je veux juste savoir comment ils parviennent à travailler à distance— Saurabh Sharma (@Saurabhsharrma) 31 janvier 2023

Physique Wallah, Ola electric, Zerodha— Siddharth Katiyar (@siddharthkatiyr) 31 janvier 2023

Une application qui rassemble tous les divertissements OTT parce que nous aimons Over The Top Entertainment ! Trop subtil?— Tata Play Binge (@TataPlayBinge) 1 février 2023

Pendant ce temps, un rapport publié plus tôt a montré comment le marché du travail n’aspire plus à rejoindre les rangs de la “nation start-up”. D’après les résultats, seuls 16 % d’entre eux ont déclaré qu’ils envisageraient de prendre un emploi dans une startup. La plupart des répondants préféreraient poursuivre une carrière dans une grande entreprise. C’est parce que les gens pensent que ces entreprises sont mieux à même de résister à une éventuelle crise financière. crise.

