Un homme demande à l’assistance de Google de l’aide avec le compte Gmail et résout le problème de résolution pour eux

Dans un épisode étrange partagé par un utilisateur de Twitter, il a fini par aider l’assistance de Google sur le problème qu’ils ne pouvaient pas l’aider à résoudre. Le matin du 4 mai, Mike Rose a été exclu de son compte Google personnel, la raison étant «une activité suspecte», comme l’indique l’interface Google. Après avoir tout essayé, il s’est tourné vers l’équipe d’assistance de Google dans l’espoir de retrouver l’accès à son compte Google. À sa grande déception, la personne de l’assistance de Google, Daniel, lui a dit qu’ils n’étaient pas en mesure de résoudre ce problème particulier pour les comptes personnels car ils n’avaient pas «les outils pour dépanner les e-mails personnels». Rose était amusée d’apprendre que Daniel avait également été bloqué de son compte Google personnel pendant des mois et qu’il n’était pas en mesure d’y accéder, même s’il offrait une assistance aux utilisateurs de Google.

Échec du support de Google, Rose a essayé à nouveau de résoudre le problème lui-même et cette fois, il a réussi à le faire. Puis il a demandé à Daniel, le support technique, s’il voulait entendre la solution pour réparer son propre compte. Excité, Daniel lui a demandé de continuer. Rose lui expliqua la solution étape par étape. Daniel a dit qu’il était «super content» que Rose ait trouvé une solution de contournement et ait réussi à résoudre le problème. Il a révélé qu’il avait en fait perdu deux comptes et qu’il essaiera la solution de Rose dès que son travail sera terminé.

Après l’épisode, Rose a partagé la capture d’écran de sa conversation sur Twitter et a déclaré que si quelqu’un d’autre avait besoin de l’assistance de Google, il pouvait l’offrir car il avait offert son soutien au support de Google lui-même. Mettant à jour l’incident après deux jours, Rose a écrit qu’après son tweet, «beaucoup trop» de personnes lui avaient envoyé un message sur Twitter pour demander de l’aide avec leurs comptes Google.

Ce matin, j’ai été exclu de mon compte Google J’ai discuté avec l’assistance de Google pour voir s’ils pouvaient m’aider. Il s’agit d’un véritable chat en direct avec l’assistance Google: pic.twitter.com/Pi9rPif45u – Mike Rose (@RaveofRavendale) 4 mai 2021

Selon Daniel, la raison pour laquelle l’assistance de Google ne pouvait pas aider avec les comptes Gmail personnels était qu’ils ne disposaient d’aucun détail ni de sécurité avec ces comptes. Le verrouillage de leurs comptes parce qu’ils ont oublié le mot de passe ou n’ont pas mis à jour leurs informations de récupération est courant pour les utilisateurs de Gmail. «Nous recevons de nombreuses personnes avec le même problème», a déclaré Daniel.

