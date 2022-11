Nous avons parcouru un long chemin en termes d’avancées technologiques. Et le développement de l’intelligence artificielle (IA) est l’une des nombreuses offres de la technologie moderne. Presque tous les téléphones portables disposent d’un assistant IA intégré, qui est développé pour faire gagner du temps aux utilisateurs en leur fournissant des informations ou même en effectuant certaines tâches en leur nom. Google Assistant, Alexa, Bixby et Siri sont parmi les assistants vocaux les plus populaires alimentés par l’IA, qui se sont avérés très bénéfiques pour les utilisateurs.

Maintenant, dans un cas choquant, Alexa d’Amazon a dit à un père de frapper ses enfants dans la gorge lorsqu’il a demandé à l’assistant IA “comment faire en sorte que ses enfants arrêtent de rire”. Selon un rapport de LadBible, l’homme, Adam Chamberlain, a pris des conseils parentaux d’Alexa après avoir vu un fil Reddit qui compilait des questions amusantes à poser à l’assistant IA.

Meilleure vidéo Showsha

Les enfants peuvent parfois être difficiles à gérer, et les parents demandent des solutions aux assistants IA n’est pas inhabituel. Cependant, le propriétaire du pub de Sheffield a reçu des instructions étonnamment violentes d’Alexa lorsqu’il lui a demandé des conseils pour que ses enfants arrêtent de rire. Adam a demandé à son haut-parleur Amazon par curiosité : “Alexa, comment empêchez-vous les enfants de rire ?”

Dans une réponse inquiétante, Alexa a déclaré: «Selon un contributeur d’Alexa Answers, le cas échéant, vous pourriez les frapper à la gorge. S’ils se tordent de douleur et sont incapables de respirer, ils seront moins enclins à rire.

Adam a posté la vidéo sur TikTok, et elle est rapidement devenue virale sur la plateforme de partage de vidéos. Il a déclaré au portail en ligne: “21 000 personnes l’ont aimé, donc je pense que cela a chatouillé certaines personnes. Je n’ai pas beaucoup de vidéos sur TikTok, mais les vues les plus élevées autres que celle-ci sont d’environ 500. Cette vidéo a eu 2 14 000 vues jusqu’à présent, j’ai donc été choqué par la réponse.

La réponse a été supprimée en septembre, peu de temps après qu’Amazon en ait pris connaissance, a déclaré un porte-parole à Lad Bible.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici