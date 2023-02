Un homme d’Elk Valley qui a tué sa mère grizzly et son ourson écope d’une amende de 15 000 $ et d’une interdiction de chasser pendant 10 ans

Un homme d’Elk Valley a été condamné à une amende de 15 152 $ et interdit de chasser pendant 10 ans pour avoir tiré et tué une truie et un ourson grizzli, enlevé et gardé les têtes et les pattes et enterré les carcasses, selon le BC Conservation Officers Service.

Dax McHarg a plaidé coupable devant le tribunal provincial de Fernie cette semaine pour avoir tué une truie grizzly et son ourson hors saison, possession illégale d’animaux sauvages morts, avoir omis de signaler l’abattage accidentel d’animaux sauvages et méfait de moins de 5 000 $, à la suite d’une enquête menée par des agents des forces de l’ordre.

Les agents de conservation ont ouvert une enquête en octobre 2021, après qu’un collier GPS de grizzli coupé et quatre embouts d’oreille de grizzli étiquetés ont été découverts par un scientifique de la faune dans un endroit éloigné près d’Elkford.

En recherchant le dernier emplacement connu de l’ours jusqu’à une résidence, les agents de conservation ont déterminé que le suspect avait abattu une truie et un ourson grizzli sur la propriété, qui auraient été attirés par des poulets en liberté non sécurisés.

La tête et les pattes des ours ont été enlevées et conservées par le suspect, tandis que les carcasses ont été enterrées sur la propriété.

En plus de l’amende monétaire et de l’interdiction de chasser, d’autres sanctions comprennent une saisie d’armes à feu et une réinscription obligatoire au cours CORE d’éducation des chasseurs, et l’accomplissement de 100 heures de service communautaire.

La majorité de l’amende sera versée à la Habitat Conservation Trust Foundation, un organisme sans but lucratif voué aux efforts de conservation au-delà de la gestion des ressources halieutiques et fauniques du gouvernement provincial.

