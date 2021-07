Un homme «délirant», 91 ans, a conduit pendant 16 heures avant de percuter un motard dans une collision frontale du mauvais côté de la route, selon une enquête

Un homme de 91 ANS a conduit pendant 16 heures d’affilée avant de percuter un motard alors qu’il était du mauvais côté de la route, selon une enquête.

Selon une enquête de la police, l’automobiliste, qui a été nommé au tribunal comme M. Woods, était « en délire », probablement à cause d’une infection des voies urinaires.

Billy Warwick-Jones est mort dans l’accident Crédit : Mirrorpix

Le motard Billy Warwick-Jones, 20 ans, est décédé dans l’écrasement d’horreur sur l’A3 près de New Malden, dans le Surrey, en août de l’année dernière.

L’apprenti chef a été frappé par la Ford Focus de M. Wood, alors que l’automobiliste âgé avait conduit du mauvais côté de la route à 100 mph sur une distance allant jusqu’à 14 milles.

Bien que M. Woods ait remis son permis de conduire à la DVLA, il n’a pas été arrêté ni interdit de plongée.

Alors qu’il attendait de savoir s’il serait inculpé pour avoir causé la mort par conduite dangereuse, M. Woods de Covid-19 en janvier.

La coroner de zone Lydia Brown a déclaré qu’elle avait de « graves inquiétudes » quant à la raison pour laquelle un homme ayant des antécédents d’infections des voies urinaires était toujours autorisé à conduire, car ces types d’infections sont connus pour causer de la confusion et du délire chez les personnes âgées.

Elle a ajouté qu’elle écrirait à la DVLA, au ministre des Transports, au GMC et au médecin généraliste en question dans son rapport pour éviter des décès similaires à l’avenir.

Pendant ce temps, la famille en deuil du jeune homme de 20 ans appelle à un changement de loi afin que les plus de 70 ans soient à nouveau testés tous les cinq ans.

« DERNIÈRE CHOSE À VOUS ATTENDRE »

Les amis du jeune homme de 20 ans ont déclaré l’avoir rencontré à Hyde Park à 2h30 du matin tandis que deux témoins ont affirmé l’avoir vu boire une canette de Stella Artois.

Un rapport toxicologique a conclu qu’il dépassait légèrement la limite légale d’alcool et de cocaïne, mais la police a confirmé que cela n’avait pas contribué à sa mort.

L’incident s’est produit vers 5h40 du matin lorsque Billy conduisait en direction sud près de la jonction de Coombe Road à Kingston-upon-Thames.

L’officier enquêteur a déclaré que « la dernière chose à laquelle vous vous attendez ou rencontrez est un véhicule qui se dirige vers vous sur la même chaussée ».

Will Holland, un officier de police qui se trouvait dans la région, a déclaré: « Il y avait un véhicule qui ralentissait avec ses feux de détresse allumés, je me suis donc senti capable de m’arrêter et de commencer le triage initial.

»Alors que je m’approchais, je pouvais voir que ses yeux étaient fermés et je ne pouvais pas voir sa poitrine se soulever et s’abaisser.

»Avant, j’ai vu une femme vêtue d’un uniforme vert des services d’ambulance de Londres arrêter sa voiture et l’aider. Elle a commencé la RCR.

»Le conducteur de la Ford Focus a ensuite tenté de démarrer le véhicule. L’homme semblait âgé, incohérent et apparemment inconscient de l’incident tragique qui nous entourait. J’ai pris possession de sa clé de voiture. »

Le sergent-détective James Hathaway, de l’unité d’enquête sur les collisions de la Met Police du sud-ouest de Londres, a ajouté: « Les mouvements de M. Woods avant la collision étaient plus complexes.

« M. Woods était un homme de 91 ans au moment de la collision. Il vivait à Barnet et ne semblait avoir aucune raison plausible pour laquelle il se trouverait dans ce quartier, dans le sud-ouest de Londres à cette heure du matin.

»Il est devenu évident qu’il vivait seul et devait rendre visite à sa famille, sa fille, le vendredi soir.

»Il n’était jamais arrivé. La famille croyait qu’il avait décidé de ne pas venir et n’avait pas cherché plus loin pourquoi il n’était pas arrivé.

« Nous avons examiné la lecture automatique des plaques et ceux-ci suggèrent que M. Woods avait conduit pendant environ 16 heures sans écart évident dans le mouvement de son véhicule avant la collision. »

Le coroner a conclu que Billy est décédé d’une collision routière avec de multiples blessures et il est probable qu’il soit décédé presque instantanément « sans aucune douleur ».

Kelly, la mère dévastée de Billy, a décrit son fils comme » attentionné et attentionné « .

Elle a déclaré: » Billy n’avait pas un mauvais os en lui. Il était si attentionné et attentionné envers les autres. »

L’apprenti cuisinier de 20 ans a été déclaré mort sur les lieux Crédit : Allez me financer

Sa sœur, Amy, a ajouté : » Billy était le plus grand personnage et il éclairait n’importe quelle pièce. Il aurait pu honnêtement être un comédien.

»Ce qui s’est passé est tellement injuste. Il ne méritait pas ça.

» Il n’a jamais obtenu la moitié des choses qu’il aurait accomplies. Je crois qu’il vivra toujours à travers mes enfants qu’il aimait plus que la vie elle-même. »