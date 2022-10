Un homme déguisé en Ravana secoue une jambe à la chanson de Haryanvi, les internautes l’aiment

Partout dans le pays, les gens sont toujours occupés par les célébrations de Dussehra. Qu’il s’agisse de s’habiller dans des tenues magnifiques ou de plonger dans une pléthore de délices, ce festival qui consiste à établir le bien sur le mal et la lumière sur l’obscurité est célébré avec beaucoup de vigueur et d’enthousiasme.

Au cours de l’occasion propice, vous avez peut-être souvent aperçu des personnes engagées dans des jeux de costumes, exécutant des actes de scène, déguisés en Ram ou en Ravana.

Une de ces vidéos d’un homme habillé comme un roi démon Ravana a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Non, pas pour son jeu sur scène. Mais, pour avoir fait irruption dans un formidable spectacle de danse dans les rues.

Gaurang Bhardwa a partagé la vidéo amusante sur le site de micro-blogging, laissant Internet en deux. Faisant des comparaisons entre les hommes et les femmes, il a tweeté : « Les filles : Hé mec, demain c’est mon interview, j’ai peur. Garçons (avant de brûler) : “

गर्ल्स: अरे यार कल मेरा इंटरव्यू है, बहुत फीयर्स लग रहा है 😭 बॉयज ( जलने से पहले) : pic.twitter.com/u9oYP86Dwj — Professeur ngl राजा बाबू 🥳🌈 (@ GaurangBhardwa1) 5 octobre 2022

Le clip désormais viral montre un homme vêtu d’une représentation exacte de Ravana portant une couronne et arborant une fausse moustache aux cheveux longs. Cependant, ce qui a attiré l’attention des internautes, ce sont ses mouvements de danse énergiques sur la célèbre chanson Haryanvi Gaj Ka Daman.

Sans aucune hésitation de la part de la foule de spectateurs qui ont regardé le spectacle de danse impromptu de l’homme dans les rues, cette personne – habillée comme un Ravana – a été vue s’amusant de tout son cœur. Il fut bientôt rejoint par son partenaire, également déguisé en Mandodari, l’épouse de Ravana et la reine de Lanka.

La performance de danse on-fleek du duo a été très appréciée des internautes. Ils ont réagi à la vidéo avec des réponses hilarantes. “La bataille de danse aurait été plus intéressante dans Shree Ram et Ravan au lieu de la bataille de guerre… juste pour dire”, a plaisanté un utilisateur. “Êtes-vous saare Ravan itne cool kuyn hai ? (Pourquoi tous les Raavan sont-ils si cool ?) » a fait remarquer un second.

La bataille de danse aurait été plus intéressante dans shree ran n ravan au lieu de la bataille de guerre juste en disant😆🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ — 🐸 (@Humouraaaj) 5 octobre 2022

Êtes-vous sare ravan itne cool kyu hai 😂😬 – Ayush Gangwar (@AyushGa93980631) 5 octobre 2022

La vidéo hilarante gagne lentement du terrain sur Twitter. Jusqu’à présent, il a amassé plus de 59 300 vues et recueilli plus de 3 000 likes. Qu’avez-vous à dire sur le spectacle de danse de Ravana ?

