Un homme déguisé en Père Noël parapente sur un chien blanc pour souhaiter un Noël « poilu »

Noël approche à grands pas et il est temps pour les gens de commencer les préparatifs du festival amusant. Avec des bonbons, des biscuits, des gâteaux et des puddings viennent des cadeaux pour les enfants par leur cher Père Noël. Alors que les enfants auraient entendu parler du Père Noël arrivant sur un renne volant et tirant son traîneau dans les airs, ce fut une surprise lorsqu’une vidéo du Père Noël chevauchant un chien fit le tour des réseaux sociaux ! Oui, le Père Noël est arrivé pour saluer un Noël “Furry” à tous les enfants qui aspirent à entendre “ho ho ho” la veille de Noël.

Dans le clip viral, on pouvait voir un homme déguisé en Père Noël faire du parapente sur un chien à fourrure alors qu’ils survolaient tous les deux la vallée enneigée. Il a fait une apparition puissante au début de la vidéo en créant une ambiance de “Noël moderne” en portant des lunettes au lieu de lunettes. L’homme a enfilé le manteau rouge signature avec un col en fourrure blanche qui était associé au pantalon allongé. Il n’a pas oublié de mettre le bonnet de Noel et la barbe blanche pour compléter son look de Noël. Cependant, le chien duveteux sur lequel il montait a donné un tour ultime à son look de Père Noël et comment ! Le duo a traversé la vallée en parapente alors que le Père Noël surprenait des centaines d’enfants qui criaient « Père Noël ! Père Noël !” de la vallée.

Le clip a été partagé sur Instagram et la légende à côté disait: “Oh oh oh !!! Devine quoi?! J’ai volé avec le Père Noël aujourd’hui !!! Il prépare Noël ! Nous avons survolé des centaines d’enfants criant « Père Noël !!! Père Noël!!!” C’était plutôt cool !”

Les amoureux des chiens ainsi que d’autres utilisateurs ont adoré la torsion de la balade à fourrure du Père Noël moderne. Un utilisateur a répondu : “Le Père Noël arrive sur le samooo le plus mignon… Trop mignon pour être vrai”, tandis qu’un autre a écrit : “Les enfants seront comme : le Père Noël est sur un renne blanc moelleux sans cornes”.

À l’approche de Noël, quelle est votre préparation pour le rendre différent mais classique ?

