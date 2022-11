Un homme déguisé en “La nonne” exécute Giddha, Internet l’appelle “Nun Kaur”

Lors du festival le plus effrayant de l’année, beaucoup ont mis en jeu leur jeu d’as pendant Halloween 2022. L’un d’eux était cet homme déguisé en nonne alias Valak de la série Conjuring. Le simple fait de regarder le visage de The Nun vous donnera sûrement des cauchemars. Cependant, cette vidéo vous fera rire à chaque fois que vous la jouerez.

La vidéo partagée sur Instagram montre un homme portant le costume de The Nun et dansant dans son salon avec certains membres de sa famille et amis. On peut le voir exécuter Giddha, la danse traditionnelle du Pendjab, avec passion tandis que les gens autour de lui l’encouragent. La femme qui filme The Nun n’a pas pu s’empêcher de rire alors qu’il applaudissait et dansait sur la chanson punjabi. On peut également remarquer un homme qui danse en arrière-plan en faisant une croix avec ses doigts. L’homme a dessiné une ressemblance frappante avec la nonne avec son costume et son maquillage sur le point. Avec la vidéo, la légende disait “POSSESSIVE GIDHA LMAO”.

La vidéo virale a reçu plus de 2,2 millions de vues. Les internautes n’ont pas pu contrôler leur rire après avoir regardé la nonne desi et ont même donné à la nonne des noms indiens – Nunpreet, Nunjot, Nun Kaur et plus encore. L’un des utilisateurs a écrit : « Nunjot Kaur dans la maison ». Exprimant son amour pour le danseur d’arrière-plan, un autre utilisateur a écrit : “le gars à l’arrière qui a lancé une croix m’a tué”. Un troisième utilisateur a ajouté: “Qu’est-ce qui se passe ici dans la nonne desi?”. Parlant de recréer la vidéo, un utilisateur a écrit: “Nous DEVONS DEVOIR être cela à Halloween”.

La célébration annuelle d’Halloween a lieu le 31 octobre. On pense qu’elle est issue de l’ancienne fête celtique de Samhain, au cours de laquelle les gens se déguisaient en fantômes et allumaient des feux de joie pour éloigner les vrais fantômes. À l’Halloween d’aujourd’hui, les enfants se déguisent en costumes inspirés de la culture populaire et font des tours de passe-passe dans leur quartier. Les adultes célèbrent également les vacances en se réunissant avec leurs amis, en se livrant à des plats sur le thème d’Halloween et en se déguisant en personnages de films célèbres pour une nuit de plaisir effrayant.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici