Un homme déguisé en autruche se déchaîne au zoo de Thaïlande, voici la raison

Le zoo de Chiang Mai en Thaïlande a récemment capturé une “autruche” qui “est tombée” du nid et s’est déchaînée. Le hic ici est que le captif n’était pas un oiseau réel mais un homme déguisé en oiseau africain de huit pieds de haut.

Le zoo, dans le cadre de son «plan de gestion des animaux sauvages», a eu recours à la stimulation d’un exercice impliquant des situations d’urgence concernant les animaux sauvages. Parmi ces situations figurait une autruche tombant de son enclos protecteur. Pour recréer le scénario, l’administration du zoo a demandé à un animalier de porter un costume d’autruche.

Habillé comme l’oiseau, le gardien quitte la zone d’exposition des animaux et se déchaîne dans les locaux du zoo. Pendant ce temps, d’autres collègues ont été invités à poursuivre l’homme et à tenter de capturer avec succès «l’autruche». Finalement, l’homme déguisé en oiseau a été capturé et escorté par trois autres travailleurs.

Élaborant sur l’exercice de gestion des animaux sauvages, Wuttichai Muangman, le directeur du zoo, a mentionné que le plan de gestion impliquait l’équipe vétérinaire et le personnel de soin des animaux. Dans une publication sur Facebook, l’administration du zoo a partagé plusieurs photos de l’exercice. La légende disait: “L’équipe vétérinaire et le personnel ont pris le contrôle de la zone pour permettre à l’autruche de retourner dans la zone d’exposition.”

L’une des photos montre l’homme, déguisé en autruche, en train de courir. La photo suivante montre la capture où le travailleur du zoo est pris au piège dans un filet de pêche et est escorté par ses collègues. La dernière photo montre toute l’équipe dans une pose victorieuse où ils ont les poings serrés et en l’air.

Regarde:

L’exercice de gestion comprenait le scénario de l’autruche car, bien qu’ils ne volent pas, ces oiseaux ont de grandes capacités en matière de course ou d’attaque. Selon le rapport du Guardian, une autruche effrayée peut courir jusqu’à 70 kilomètres à l’heure et peut administrer des coups de pied capables de tuer de grands prédateurs, y compris des lions.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici