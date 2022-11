Un homme d’Edmonton doit payer des frais d'”ajustement au marché” de 2 400 $ sur la nouvelle voiture qu’il a commandée – ou la perdre

Randy Lowry était ravi de conduire la nouvelle Kia Telluride qu’il avait commandée chez un concessionnaire, mais n’était pas ravi d’apprendre le nouveau prix de la voiture.

Lorsqu’il est allé le chercher, le directeur des ventes de Kia West Edmonton lui a dit qu’il y avait des frais supplémentaires de «rajustement du marché» de 2 400 $ – et s’il ne payait pas, la vente était annulée.

“J’ai dit:” Non, nous avons un accord “”, a déclaré Lowry. “Il ne semblait pas s’en soucier.”

Il a dit que le directeur a blâmé la pénurie actuelle d’automobiles et a déclaré que le prix avait augmenté, point final.

Lowry dit qu’il avait besoin d’une voiture parce que son véhicule actuel a 17 ans et commence à avoir des problèmes.

Erica et le L'équipe Go Public

Il avait attendu quatre mois que la voiture arrive et s’était dit qu’il avait un contrat. Le représentant des ventes avait donné à Lowry un “accord de feuille de travail” précisant la marque, le modèle, la couleur du véhicule et indiquant le prix total de 46 997 $. Lowry avait également déposé un dépôt de 1 000 $.

Mais le concessionnaire a déclaré que cet accord n’était pas un acte de vente formel – qui aurait été contraignant – donc il n’a pas tenu la route.

“C’est exaspérant”, a déclaré Lowry.

Il s’est plaint à Kia Canada.

Dans un e-mailun représentant du service client de Kia s’est excusé pour la gêne occasionnée, mais a déclaré qu’en raison de la “volatilité du marché”, les prix ne pouvaient être garantis “pour une période prolongée”.

Kia Canada n’a pas répondu aux questions de Go Public, mais dans un e-mail un porte-parole a déclaré que la société “n’a aucun contrôle” sur les transactions des clients car les concessionnaires sont détenus et exploités de manière indépendante, et que les concessionnaires sont “encouragés à maintenir les prix” dans la mesure du possible.

Kia West Edmonton n’a pas répondu aux demandes d’entrevue répétées de Go Public.

Lowry dit que le directeur de Kia West Edmonton a imputé les frais à la pénurie actuelle d’automobiles et a déclaré que tous les concessionnaires facturaient des frais d’ajustement au marché. (Google Maps)

Un défenseur des consommateurs affirme que de tels frais ne sont pas “professionnels” et ne devraient pas être autorisés.

“Je pense qu’il est contraire à l’éthique d’ajouter une telle majoration à une voiture afin de profiter d’un acheteur désespéré”, a déclaré Shari Prymak, consultante principale chez Car Help Canada, une association à but non lucratif qui aide les gens à négocier l’achat d’un véhicule.

“Je ne sais pas comment vous pouvez appeler cela autre que l’extorsion”, a-t-il déclaré.

La pénurie de voitures – causée par un manque de micropuces, entre autres, en raison de la pandémie – est la pire de l’histoire de l’industrie, dit Prymak. Partout au pays, les concessionnaires ont du mal à se procurer des stocks et à répondre aux demandes des clients.

“Pour 30 voitures [dealerships] arrivent, ils ont 100 clients qui veulent la voiture.”

C’est mettre les concessionnaires dans le siège du conducteur. Prymak dit avoir reçu un flot de plaintes au cours des derniers mois concernant les frais d’ajustement du marché et d’autres tactiques de vente qui, selon lui, sont éthiquement discutables.

Joan et Ron Chambers de Burlington, en Ontario, ont été surpris lorsque ce concessionnaire a ajouté des frais d’ajustement du marché de 5 000 $ au prix d’un nouveau Kia Seltos. (Google Maps)

Les modules complémentaires qui étaient autrefois facultatifs – tels que les garanties prolongées, les dispositifs de protection contre le vol, les sous-couches – sont devenus obligatoires sans avertissement, selon d’autres acheteurs de voitures mécontents qui ont contacté Go Public.

Certains acheteurs ont également déclaré que les concessionnaires avaient augmenté les prix et augmenté les taux d’intérêt de financement qui avaient été précédemment négociés.

“Ils vont changer le prix et changer les conditions au dernier moment avant la livraison”, a déclaré Prymak.

“À ce stade, le consommateur n’a vraiment pas le choix… si un client n’est pas satisfait des conditions ou du prix – même si les circonstances ne sont pas bonnes – le concessionnaire peut facilement vendre cette voiture à quelqu’un d’autre.”

“Vous nous volez”

Joan et Ron Chambers de Burlington, en Ontario, ont découvert que leur facture finale comprenait des frais d’ajustement du marché de 5 000 $ lorsqu’ils étaient sur le point de signer le contrat pour un nouveau Kia Seltos. Ils étaient entrés sur le terrain plus tôt dans la journée, cherchant à acheter.

“Mon mari est comme, ‘N’est-ce pas un vol … vous nous volez'”, a déclaré Joan.

“Et ils sont comme, c’est facturé maintenant à n’importe quel véhicule sur le terrain. Parce que nous manquons d’approvisionnement.”

Le directeur général de Leggat Kia Burlington, Joe Capriotti, a écrit dans un e-mail à Go Public qu’il est “au mieux difficile” pour les clients d’accepter la volatilité du marché.

Il a offert aux chambres un remboursement complet, mais ils ont gardé le véhicule – inquiets d’une longue attente pour un autre.

Mais ils se sont plaints au Conseil de l’industrie des véhicules automobiles de l’Ontario (OMVIC), qui supervise les ventes d’automobiles – en quelque sorte.

Il s’avère que les concessionnaires peuvent ajouter des frais et autres majorations grâce à une échappatoire.

Comme de nombreux organismes de réglementation, l’OMVIC, en vertu de la Motor Vehicle Dealers Act de la province, n’a compétence que sur les prix totaux annoncés; qui doit inclure tous les frais supplémentaires, produits ou services supplémentaires.

REGARDER | Considérez ceci avant d’acheter une voiture: Conseils d’un expert automobile Shari Prymak, de Car Help Canada, offre des conseils aux consommateurs qui cherchent à acheter une voiture dans un contexte de pénurie de véhicules et de prix gonflés.

L’ajout de frais aux véhicules qui attirent l’attention d’un client chez le concessionnaire est autorisé, à condition qu’ils soient clairement indiqués dans le contrat, selon un porte-parole de l’OMVIC.

Lowry s’est également plaint à son organisme de réglementation provincial. Mais l’Alberta Motor Vehicle Industry Council (AMVIC) n’a pas non plus le pouvoir législatif d’obliger une entreprise à prendre des mesures particulières. Pas même s’il avait enfreint la Loi sur la protection du consommateur.

L’AMVIC a convenu que l’accord signé par Lowry et le dépôt n’étaient pas contraignants, affirmant que la vente était “encore au stade des négociations”.

Au moins un cabinet d’avocats n’est pas d’accord – et a dit à Lowry que la paperasse était un contrat contraignant – mais il n’a pas poursuivi l’affaire, car cela serait coûteux et traînerait probablement pendant des mois. Il s’est éloigné de la vente.

“L’honnêteté, l’intégrité et l’équité”

Même si les régulateurs provinciaux n’ont pas le pouvoir d’arrêter les frais d’ajustement du marché et les tactiques de vente similaires, Prymak dit que l’OMVIC pourrait, au moins, rappeler aux concessionnaires qu’ils doivent suivre un code d’éthique. Ce code, intégré à la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, stipule en partie que les concessionnaires doivent agir avec « honnêteté, intégrité et équité ».

L’OMVIC “pourrait envoyer des bulletins réguliers aux concessionnaires, leur rappelant qu’ils sont censés agir avec intégrité – suivre le code d’éthique”, a-t-il déclaré.

Il dit que l’organisme de réglementation de l’Ontario est beaucoup trop biaisé en faveur de l’industrie. “Il est en grande partie financé par les consommateurs, mais le conseil est principalement composé de concessionnaires”, a déclaré Prymak.

Après que le vérificateur général de l’Ontario eut soulevé des inquiétudes au sujet de la composition de l’OMVIC en un audit l’année dernière le régulateur a déclaré qu’il “réévaluait la proportion de représentants de l’industrie” au sein de son conseil d’administration.

Mais la PDG et registraire d’OMVIC, Maureen Harquail, se hérisse à la suggestion que le régulateur ne travaille pas dur pour protéger le public.

“En tout respect, je ne serais pas d’accord”, a-t-elle déclaré. “Nous tendons la main à nos… concessionnaires et vendeurs et leur rappelons qu’ils continuent de respecter les normes strictes et élevées que nous avons.”

Elle a souligné une équipe éducative qui est disponible pour répondre aux questions des concessionnaires et a déclaré que l’OMVIC organise régulièrement des webinaires pour s’assurer que les concessionnaires respectent la législation en vigueur.

Go Public a vérifié tous les bulletins OMVIC publiés depuis le début de la pandémie. Aucun n’a spécifiquement découragé les concessionnaires d’ajouter des frais d’ajustement au marché ou d’autres frais inattendus – ni n’a spécifiquement mentionné qu’exiger des ajouts est contraire à l’éthique ou a déclaré que les concessionnaires ne devraient pas modifier brusquement les taux d’intérêt qui avaient été précédemment négociés.

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission proposé de nouvelles règles en juin actuellement à l’examen, pour uniformiser les règles du jeu.

Entre autres choses, les règles permettraient à l’agence de récupérer de l’argent lorsque les consommateurs sont induits en erreur ou accusés sans leur consentement.

Pendant ce temps, de retour en Alberta, Lowry craint que son véhicule ne survive pas aux rudes mois d’hiver de la province. Mais après sa récente expérience, il dit qu’il ne peut pas se résoudre à faire du shopping de sitôt.

“C’est tellement décourageant”, a-t-il déclaré. « Littéralement une telle déception que je ne veux même pas m’en soucier.

Il dit que le directeur des ventes lui a dit que la voiture qu’il avait commandée serait renvoyée à Kia Canada.

Go Public a vérifié le numéro d’identification du véhicule et a appris que le Kia Telluride avait été vendu peu de temps après, à quelqu’un en Alberta.