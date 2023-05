Un homme d’Édimbourg décède et sa femme se bat pour la vie après une fuite présumée de monoxyde de carbone dans une villa de Majorque | Nouvelles du Royaume-Uni

Un homme d’Édimbourg est décédé et sa femme se bat pour sa vie après une fuite présumée de monoxyde de carbone dans une maison de vacances en Espagne.

Le corps de Jaime Carsi, 40 ans, a été retrouvé samedi par les équipes d’urgence sur la propriété de l’île de Majorque et Mary Somerville, 39 ans, a été découverte à côté de lui.

Mme Somerville est toujours dans un état grave à l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Manacor sur l’île.

Le couple aurait séjourné dans une maison à Cala Mesquida, au nord-est de Majorque.

M. Carsi, qui s’est décrit sur les réseaux sociaux comme étant de Madrid mais vivant à Edinbourgtravaillait pour une société d’investissement écossaise.

L’Association interconfessionnelle d’Édimbourg a rendu hommage à M. Carsi sur Facebook.

Un message disait : « [Jaime] était une âme si pure. C’était une personne très chaleureuse et amicale, pleine de compassion.

« Il avait une façon de se connecter avec les gens et vous vous sentiez toujours mieux dans votre peau après avoir parlé avec Jaime.

« Nos pensées et nos prières vont à Mary et à tous ses amis et proches. »

Un ami a posté une photo du couple sur Facebook, en disant : « De là-haut, vous nous sourirez aussi. Vous nous avez quittés trop tôt. »

La femme a également transmis ses « prières et bénédictions » et « l’espoir et la foi » à Mme Somerville.

Un autre ami a décrit M. Carsi comme une « âme magnifique ».

Elle a ajouté: « Jaime Carsi est entré dans ma vie et a élu domicile dans mon cœur il y a tant d’années à Londres.

« Son sourire et son esprit sont de l’amour pur. Et quand il a épousé notre précieuse fille d’Edimbourg, la douce Mary, c’était un mariage parfait. Tu nous a quittés trop tôt mon petit. »

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a été contacté pour commentaires.