Un homme décrète comment les gens demandent à Zomato de se faire rembourser et Internet n’en est pas content

Commander en se sent comme une bouée de sauvetage après une longue et dure journée. C’est là que les services de livraison de nourriture comme Zomato et Swiggy viennent à notre secours. Pourtant, toutes les commandes passées sur ces applications ne sont pas bien intentionnées. Non seulement certaines personnes apprécient le festin qu’elles ont commandé pour elles-mêmes, mais elles déposent également de fausses plaintes pour réclamer des remboursements. Un créateur sur Instagram a parfaitement mis en scène cette triste réalité. On peut le voir consommer la nourriture qu’il avait commandée lors d’un “appel” avec l’équipe Zomato. Prétendant que la nourriture sent horriblement mauvais, l’homme demande un remboursement au lieu d’un remplacement. Le court clip est trop réel d’une mise en scène de certaines personnes. Vérifiez le ici:

Certains utilisateurs de médias sociaux ont plaisanté en disant que le créateur avait rendu public tout le programme de remboursement. D’autres ont tagué leurs amis dans la section des commentaires et ont partagé que cette tactique était également utilisée par eux. Certains, cependant, ont partagé leur version de l’histoire en tant qu’agent de Zomato traitant de telles plaintes. Ils ne semblaient pas avoir de bons souvenirs de ces clients. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Chilla chilla kar sabko scheme bata diya tumne (Vous avez raconté l’intégralité du plan à tout le monde).”

“Zomato veut connaître votre emplacement et votre compte”, a lu un autre commentaire.

Pendant ce temps, certains utilisateurs n’ont pas été impressionnés par le concept de la bobine. Étant ceux qui préparent la nourriture avec sincérité, ils ont partagé comment cela les a affectés, eux et leur entreprise. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « En tant que restaurateur, ce n’est même pas drôle. La règle simple dit que si vous ne pouvez pas payer, ne l’achetez pas. À cause de tactiques comme celles-ci, la cote baisse, tout comme l’entreprise.

Il y a de graves répercussions à ne pas entendre les plaintes de leurs clients. Un propriétaire de restaurant et Zomato ont dû payer une lourde amende pour une commande de nourriture non livrée et non remboursée d’une valeur de Rs 362. Lors d’un incident survenu en novembre de l’année dernière, la Commission de règlement des litiges de consommation du district, Kollam (Commission / Commission de district) a ordonné l’application de livraison de nourriture en ligne et le propriétaire du restaurant doivent payer conjointement une indemnité de Rs 8 362. La plainte a été déposée par un étudiant en dernière année de droit à la faculté de droit de l’Université de Delhi, en vertu de l’article 12 de la loi sur la protection des consommateurs. L’étudiant a reçu Rs 5 000 à titre de compensation pour l’agonie mentale du client et Rs 3 000 a été ordonné à titre de frais de procédure.

