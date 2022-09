Un homme découvre un piercing au nez perdu après 5 ans. C’était coincé dans ses poumons

Les piercings sont à la mode depuis longtemps. Il détient une signification émotionnelle dans la vie d’un individu qui les obtient. Donc ça fait très mal quand l’un des piercings se perd. Comment réagiriez-vous si vous le trouviez coincé dans votre corps quelques années plus tard ? Quelque chose de similaire est arrivé à un homme qui a perdu son piercing mais l’a trouvé coincé dans son poumon 5 ans plus tard.

Joey Lykins, 35 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital à 2 h 30 après qu’une violente séance de toux lui a donné mal au dos. Il craignait de souffrir d’une pneumonie. Cependant, après avoir effectué une radiographie, les médecins ont été choqués de repérer un piercing au nez coincé dans le lobe supérieur de son poumon gauche.

Joey a 12 piercings sur son corps. Il y a cinq ans, il avait perdu son piercing au septum. Il a fait de son mieux pour le trouver dans sa chambre mais a finalement opté pour un remplaçant. Gardien de terrain de profession, Joey convient que cette instance est difficile à croire pour quiconque sans preuves solides. Par conséquent, il s’est assuré de garder ses radiographies et son piercing au nez en sécurité au cas où il aurait à le prouver à qui que ce soit.

Dans une interview avec Mirror UK, Joey a déclaré : « Il y a environ cinq ans, je me suis réveillé et mon piercing au septum allait, et je ne pouvais le trouver nulle part. Je l’avais percé pendant trois ou quatre ans [by that point]. Je pensais que je l’avais peut-être avalé. J’ai regardé partout, j’ai retourné le lit et j’ai tout fait. J’ai un faible pour les piercings et les tatouages, alors je l’ai juste remplacé.

Le médecin qui a soigné Joey a dit qu’il avait gagné le meilleur cas de la nuit. Une bronchoscopie a été réalisée pour retirer le piercing de son poumon.

