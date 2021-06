Un homme découvre que son fils est son oncle et partage son sort dans une vidéo TikTok

Dans une histoire bizarre destinée à vous dérouter et à vous faire perdre confiance dans toutes les relations, un homme a partagé aujourd’hui une vidéo sur l’application populaire TikTok où il a fait une révélation explosive sur sa vie. Le garçon qu’il croyait être son fils pendant toutes ces années s’est avéré être son oncle.

L’homme en question, qui utilise le pseudonyme @stacks1400, est apparu dans une vidéo où il a été vu en train de pleurer et de raconter à ses téléspectateurs comment sa petite amie avait eu une liaison avec son grand-père et était tombée enceinte. L’homme était dans le noir pendant des années (comme il le prétendait) mais après un test ADN, la vérité est maintenant connue. Maintenant, dit-il, il ne pourra plus jamais regarder son fils de la même manière.

Les gens affluaient sur son compte pour le consoler. Alors que certaines personnes lui ont conseillé de ne pas perdre courage car il y a de la lumière au bout de chaque tunnel, d’autres lui ont dit qu’il n’avait jamais mérité une telle petite amie.

Cependant, juste après cela, l’homme a créé une autre vidéo dans laquelle on le voit s’engager à ne jamais punir le bébé (le « fils ») pour le méfait de sa petite amie. Il a dit qu’il ferait de son mieux pour traiter l’enfant avec le même amour et le même soin puisque l’enfant n’est pas en faute. Les gens ont laissé des commentaires de soutien sous sa vidéo et lui ont dit de rester fort et de garder une vision positive de la vie.

