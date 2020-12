Imaginez que vous parcouriez un fil de médias sociaux et que vous tombiez soudainement sur une photo prise pendant votre enfance et publiée par un utilisateur aléatoire. Cela peut prendre un certain temps à sombrer dans le fait que la photo est en ligne depuis un certain temps et que votre photo est bientôt un mème viral.

Même si cela peut ressembler à un script d’une série Web, un habitant de Caroline du Nord l’a rencontré pour de vrai. Adrian Smith faisait défiler son flux Instagram lorsqu’il a été choqué de constater qu’une photo de lui alors qu’il avait huit ans était devenue un mème Internet.

Il était en troisième année lorsque la photo a été prise en 1992 et ces derniers temps, elle a été transformée en mème. Sa photo provenait d’un blog Tumblr auquel il avait contribué en 2007, où les utilisateurs étaient invités à partager des photos d’école avec un fond laser. Mais dans la récente révélation choquante, sa photo a été transformée en mème et utilisée comme beau-fils d’un compte Instagram fictif « teenagestepdad » depuis au moins 2017.

Smith s’est rendu sur le site de micro-blogging et dans une série de tweets, il a écrit: «Voici une chose très 2020 que je viens d’apprendre sur moi-même: cette photo de ma version de 3ème année, âgée de 8 ans, est un mème depuis des années! !!!!!!!!!!! Comme, il y a du merch et tout. Internet est bizarre ».

Il s’est dit amusé par cela, mais il a admis que, enfant, il l’aurait trouvé «déroutant et triste». Il a également écrit: «Pour autant que je sache, après moi, je vis une vie de mème sur Internet en tant que Grayson, une création de @TeenageStepdad, depuis au moins 2017.»

Smith, comme n’importe lequel d’entre nous, a été effrayé de découvrir la photo et a dit que c’était une expérience vraiment bizarre. Il est un chercheur scientifique spécialisé dans l’entomologie, ce qui signifie essentiellement qu’il étudie les insectes et leur comportement.

Il a convenu qu’il aurait pu être fou de tout l’incident, mais a décidé d’adopter une approche totalement différente. Il a plutôt décidé de le partager sur les réseaux sociaux.

«Je voudrais dire que c’est moi pré-lunettes, pré-accolades et 100% de puissance brute à huit ans. Mon sourire sur la photo est celui d’une satisfaction suffisante », dit-il BBC.

Smith est lui-même parent de deux très jeunes enfants et a déclaré qu’il faudrait un certain temps avant qu’ils ne comprennent ce que signifie un mème, mais il ne souhaitait pas les décourager de partager leur vie en ligne.