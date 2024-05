Un homme découvre des os de mammouth dans une cave à vin

Ce n’était pas un rouge ou un blanc vintage, mais c’était du vintage. Un homme rénovant sa cave à vin en Autriche a découvert des restes gigantesques de l’ère préhistorique.

La découverte a été qualifiée de « sensationnelle » par l’équipe de l’Institut archéologique autrichien de l’Académie autrichienne des sciences, chargée de déterrer les restes découverts dans le village de Gobelsburg, juste à l’ouest de la capitale du pays, Vienne.

« Les membres de notre équipe les plus âgés et les plus expérimentés n’avaient jamais vu quelque chose de pareil auparavant, et ils en ont vu beaucoup », a déclaré Hannah Parow-Souchen, membre de l’équipe, à NBC News jeudi.

Les objets en pierre et le charbon de bois présents sur le site indiquent que les os ont entre 30 000 et 40 000 ans, a-t-elle ajouté.

Le vigneron Andreas Pernerstorfer a déclaré à la chaîne autrichienne de radiodiffusion qu’il les avait découverts en mars lors de la rénovation de sa cave.

« Je pensais que c’était juste un morceau de bois laissé par mon grand-père », a-t-il déclaré. « Mais ensuite je l’ai creusé un peu et je me suis souvenu que dans le passé, mon grand-père disait qu’il avait trouvé des dents. Et puis j’ai tout de suite pensé que c’était un mammouth.

L’archéologue Hannah Parow-Souchon prépare des os de mammouth pour la récupération à Gobelsburg, en Autriche. Yannik Merkl / OeAW-OeAI

Après que la découverte ait été signalée à l’institut, Parow-Souchon a déclaré qu’elle avait travaillé avec ses collègues pour découvrir minutieusement chaque os, ajoutant qu’ils avaient progressivement découvert plusieurs structures squelettiques imbriquées.

Bien que d’autres sites comparables aient été découverts en Autriche et dans les pays voisins, la plupart d’entre eux ont été fouillés il y a au moins 100 ans et ont été en grande partie perdus par la recherche moderne, a déclaré l’Institut archéologique autrichien dans un communiqué. communiqué de presse.

À l’époque, les détails clés sur l’environnement dans lequel les restes ont été trouvés et dans quel état étaient rarement enregistrés, et « certains ont même été vendus à des fabriques de savon », a déclaré Parow-Souchen.

En utilisant la technologie moderne de cartographie 3D, a-t-elle ajouté, l’équipe peut en savoir plus sur la façon dont ces mammouths sont morts et sur ce qui est arrivé aux os au cours des années qui ont suivi.

Cela pourrait également éclairer davantage la manière dont les gens étaient capables de chasser ces énormes animaux, si tel était le cas ici, a déclaré Parow-Souchon.

« Nous avons de fortes indications selon lesquelles ils les ont chassés, mais nous ne savons pas comment », a-t-elle ajouté. « Nous savons que les éléphants ont des problèmes avec les pentes, alors peut-être qu’ils ont été chassés sur une pente et donc vulnérables. »

Une fois tous les ossements exhumés, ils seront acheminés vers le Musée d’histoire naturelle de Vienne pour être restaurés et poursuivre les recherches, a indiqué l’institut dans un communiqué de presse.