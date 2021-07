Dans une tournure inattendue des événements, un habitant de la région de Ranikhet dans l’Uttarkhand du district d’Almora est retourné dans son village natal après avoir été déclaré « mort » pendant 24 ans par les membres de sa famille. Madho Singh Mehra, 72 ans, avait disparu quand il avait 24 ans en raison d’une petite dispute familiale, revenu samedi.Cependant, les membres de sa famille ne le laissent plus entrer dans la maison à moins que son «naamkaran» (cérémonie de baptême) ne soit dirigé par le prêtre de la famille, rapporte Hindustan Fois.

La famille avait attendu 10 ans après sa disparition. Après cela, le prêtre l’avait déclaré mort en accomplissant les derniers sacrements il y a plus de deux décennies.

Samedi, Madho a été retrouvé émacié dans un champ, cependant, il ne pouvait pas dire qui ni comment il avait atteint le village. Les villageois l’ont amené chez lui dans un palanquin et le prêtre a été immédiatement consulté. Depuis que ses derniers rites ont été accomplis, une cérémonie de baptême a été recommandée par le prêtre avant qu’il ne soit accueilli à l’intérieur de la maison. Pour le moment, une tente a été installée dans la cour pour qu’il puisse y séjourner.

Toutes ces années, la femme de Madho avait mené une vie de veuve et avait même épousé son fils et sa fille. Son fils travaille à Delhi.

« J’étais enfant lorsque notre oncle (Tau) Madho Singh Mehra a disparu et notre famille l’a cherché et a attendu 10 ans dans l’espoir de son retour. Lorsqu’il n’est pas revenu, notre famille a pris le refuge de notre divinité ancestrale et a interrogé à ce sujet notre prêtre, qui fait aussi office d’oracle. Il l’a déclaré mort », a déclaré Ram Singh Mehra, 38 ans, de Madho, en parlant à HT.

