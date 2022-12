Un homme décède dans un accident mortel à Abbotsford alors que son chauffeur est toujours en liberté: APD

Un homme a été mortellement heurté par une camionnette Dodge Ram rouge sur le chemin Lefeuvre entre tard samedi soir (10 décembre) et tôt dimanche matin (11 décembre), selon le service de police d’Abbotsford. Le conducteur présumé est toujours en fuite.

L’APD a répondu à un appel juste après minuit dimanche matin au pâté de maisons 3600 du chemin Lefeuvre à Abbotsford après avoir été avisé par le service d’ambulance de la Colombie-Britannique. La police a localisé un piéton heurté par le camion Dodge qui a succombé à ses blessures sur les lieux. Le Dodge Ram s’est enfui et a été retrouvé écrasé à proximité. Le véhicule du piéton était également garé le long de la route et a subi des dommages à la suite de l’accident.

L’unité des crimes majeurs de l’APD contrôle désormais l’enquête et recherche des témoins et des images de la caméra de bord des personnes qui ont voyagé le long du chemin Lefeuvre. de Fraser Highway à Downes Road et le long de Downes Rd. de la 272e rue à Bradner Road entre 23h45 le 10 décembre et 00h30 le 11 décembre.

Ceux qui ont des informations sont priés d’appeler le service de police d’Abbotsford au 604-859-5225.

