Un homme décède dans le premier cas mortel connu du virus Alaskapox

Après un certain nombre de tests, ont déclaré les responsables de la santé, les médecins ont pu exclure la variole, le mpox et d’autres virus. Un prélèvement de la lésion de l’homme a ensuite été envoyé aux Centers for Disease Control and Prevention, qui ont constaté qu’elle correspondait à d’autres cas d’Alaskapox, selon les responsables de la santé.

Alors que l’homme était hospitalisé, ont déclaré les responsables de la santé, il a commencé à souffrir de blessures qui mettaient du temps à guérir, de malnutrition, d’insuffisance rénale aiguë et d’insuffisance respiratoire. Il est décédé fin janvier, a indiqué le ministère de la Santé.

Le Dr McLaughlin a déclaré que, étant donné que les personnes immunodéprimées ont présenté des symptômes plus graves avec d’autres virus orthopox, il est important que les médecins de l’Alaska établissent un diagnostic précoce d’Alaskapox.