Un homme décède après que sa famille affirme qu’il n’a pas reçu de médicaments contre le VIH en prison

La famille d’un Californien séropositif a intenté une action en justice, affirmant qu’il n’avait pas eu accès aux médicaments dont elle prétendait avoir besoin pour traiter son état pendant son incarcération.

​​Nicholas Overfield, 39 ans, a été arrêté en février 2022 et est décédé plusieurs mois plus tard dans un hôpital en juin après que sa famille a affirmé qu’il n’avait pas eu accès à ses médicaments antirétroviraux prescrits pour traiter le VIH pendant les deux mois où il a été détenu à El Dorado. Prison du comté, selon la plainte déposée la semaine dernière.

“Mon fils n’aurait pas dû mourir”, a déclaré Lesley Overfield, la mère de Nicholas, dans une interview à ABC News. “Nous sommes en colère. Nous voulons que des comptes soient rendus sur cette affaire.”

Lors de son arrestation en février pour ne pas avoir comparu devant le tribunal suite à une accusation de cambriolage, Overfield “a informé les agents qui l’ont arrêté qu’il était séropositif et qu’il aurait besoin de ses médicaments antirétroviraux prescrits pendant sa détention pour garantir que son VIH reste sous contrôle”, selon une plainte. déposé par sa famille.

La santé d’Overfield s’est détériorée alors qu’il était détenu sans accès à ses médicaments, selon la plainte. Il a d’abord été transféré au Barton Memorial Hospital de South Lake Tahoe, en Californie, puis transféré dans un hôpital de San Francisco pour un traitement ultérieur, indique la plainte. Il a finalement été placé dans un centre de soins palliatifs, où il est décédé, selon la plainte.

Lesley Overfield a déclaré que son fils avait perdu sa capacité à parler de manière cohérente et à marcher pendant sa détention à la prison, et elle a déclaré qu’elle avait supplié les employés de la prison d’obtenir des réponses.

“Quand ils l’ont amené dans la zone de visite, ils l’ont emmené dans un fauteuil roulant”, a-t-elle expliqué. “Il était trop faible pour se lever, alors ils ont dû l’aider. Et le nourrir aux stands des visiteurs. Il était tellement désorienté et confus. Il ne savait même pas comment utiliser le téléphone — ce que vous ne savez pas. ” Je ne peux pas le composer. Il vous suffit de le prendre et de le mettre à votre oreille. Il était si faible. Il ne pouvait pas faire ça.

Avec l’aimable autorisation de la famille Overfield

Le procès affirme qu’Overfield a été emmené de la prison à l’hôpital Barton Memorial le 23 avril 2022. Alors qu’il était soigné dans cet hôpital, le procès allègue qu’un dossier médical apparent daté du 24 avril 2022 indique qu’une infirmière écrit qu’elle « a parlé avec un infirmière de la prison du comté d’El Dorado qui a déclaré que Nick “n’a pas eu accès à ses médicaments contre le VIH depuis son arrestation (sic) en février”.

ABC News n’a pas vu les documents médicaux allégués dans la plainte.

La cause du décès figurant sur son certificat de décès officiel de l’agence de santé et des services sociaux du comté d’El Dorado, qui a été examiné par ABC News, est répertoriée comme une encéphalite (inflammation du cerveau) et une vascularite (inflammation des vaisseaux sanguins) en relation avec la varicelle. -virus zona. Ses autres problèmes de santé – y compris ses diagnostics de VIH et de toxicomanie depuis des années – figuraient également sous la cause du décès sur le certificat de décès. Il a commencé à souffrir de complications liées à une infection varicelle-zona deux mois avant son décès, selon le certificat de décès.

Selon le Instituts nationaux de la santéles médicaments antirétroviraux – une combinaison de médicaments contre le VIH – « ne peuvent pas guérir le VIH, mais les médicaments contre le VIH aident les personnes séropositives à vivre plus longtemps et en meilleure santé ».

La famille d’Overfield poursuit la prison et son prestataire de soins de santé sous contrat, Wellpath Community C​​are, LLC ainsi que le comté d’El Dorado.

Avec l’aimable autorisation de la famille Overfield

WellPath n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires d’ABC News. Le comté d’El Dorado et le bureau du shérif du comté qui gère la prison ont refusé de commenter ces allégations.

Wellpath est un fournisseur national de soins de santé qui fournit des soins à près de 500 établissements correctionnels, prisons et prisons à travers le pays. L’organisation a déclaré qu’elle servait environ 275 000 patients dans ces établissements, selon son site Internet.

Wellpath a été défendeur dans plusieurs poursuites concernant ses soins dans ces établissements, dont certaines ont été réglées. Les allégations contre l’entreprise ont suscité des critiques et des inquiétudes de la part des législateurs fédéraux.

Plusieurs législateurs démocrates, dont les sénateurs Edward J. Markey, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ont envoyé le mois dernier une lettre à Wellpath pour exprimer leur inquiétude face aux « informations faisant état de soins inadéquats dans les prisons fédérales, étatiques et locales ».

“Bien que certains contrats augmentent la rémunération de Wellpath pour les services d’urgence tels que les courses d’ambulance ou diminuent la compensation pour des échecs tels que le non-triage des demandes d’appel pour maladie, la rémunération n’augmente généralement pas avec le volume, la qualité ou la complexité des services médicaux fournis”, ont déclaré les législateurs. a écrit dans la lettre. « Certains contrats Wellpath semblent également inciter l’entreprise à réduire le nombre de transferts vers les hôpitaux ou à employer moins de personnel. »

En réponse à 2019 CNN enquête sur le traitement des détenus par Wellpath, mais ne concernant pas spécifiquement le cas d’Overfield, Wellpath a déclaré à CNN dans un communiqué que l’entreprise « est fière du travail qu’elle accomplit… pour fournir des soins de haute qualité à des centaines de milliers de patients chaque année ».

Wellpath a continué d’élargir sa portée ces derniers mois, ajoutant à sa liste de clients des installations du New Jersey, du Minnesota et de New York.

La mère d’Overfield a déclaré qu’elle cherchait à obtenir des comptes et à obtenir justice dans la mort de son fils sous la garde de l’entreprise. Elle a dit qu’elle voulait qu’on se souvienne de lui pour sa personnalité généreuse et gentille.

“Nick était un type bien dans tous les domaines ; il avait beaucoup d’amis. Il était toujours prêt à aider n’importe qui”, a déclaré Lesley Overfield.

Elle a ajouté que lorsqu’il était encore en vie, “En hiver, je me levais le matin et il y avait quelqu’un d’étrange sur le canapé et je regardais Nick et il disait : ‘Hé, maman. Il faisait très froid. Il n’avait nulle part où aller. Il voulait juste aider les gens. »