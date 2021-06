Un homme décède après avoir tenté de sauver un enfant bloqué dans la rivière et deux autres se noient alors que le Royaume-Uni est frappé par des températures caniculaires

Un HOMME est décédé après avoir tenté de sauver un enfant d’une rivière avec deux autres hommes qui craignent de se noyer pendant la canicule de cette semaine.

Le héros a sauté dans la rivière Erme près d’Ivybridge, dans le Devon, pour sauver un enfant qui se débattait dans l’eau, rapporte Devon Live.

Le corps d’un homme de 27 ans a été récupéré hier dans le réservoir de Ponden, près de Haworth, dans le West Yorkshire Crédit : Ben Lack

La police a récupéré le corps de l’homme de 27 ans Crédit : Ben Lack

Mais après avoir lui-même eu des ennuis, il est décédé plus tard avec l’enfant qui aurait été transporté à l’hôpital.

La tragédie est survenue alors que le Royaume-Uni étouffait dans une chaleur torride avec des Britanniques avertis des « dangers extrêmes » de la baignade en eau libre.

L’eau froide peut provoquer une hyperventilation ou conduire à des convulsions, a averti la police.

Un porte-parole de la police a déclaré: «La police a été appelée vers 19h10 hier soir, mardi 15 juin, avec un rapport d’inquiétude pour un homme près de la rivière Erme, près de Station Road, Ivybridge.

TRAGÉDIES EN EAU LIBRE

« Il a été rapporté qu’il est allé dans l’eau pour aider un enfant en difficulté.

« Les services d’urgence sont intervenus. Malheureusement, un homme a été déclaré décédé sur les lieux. Ses proches sont au courant.

« Sa mort n’est pas considérée comme suspecte et un dossier est en cours de préparation pour le coroner. »

Pendant ce temps, un homme de 22 ans a été déclaré mort aujourd’hui à Ipswich, dans le Suffolk, après que son corps a été retiré de la rivière Orwell.

Le corps d’un homme de 22 ans a été retrouvé aujourd’hui dans la rivière Orwell, dans le Suffolk Crédit : Getty

La police a été appelée vers 5h30 du matin à la suite de rapports faisant état d’inquiétudes pour la sécurité d’un homme.

Des vêtements ont été trouvés sur le pont Orwell, mais la police n’a pas pu retrouver leur domicile.

Une recherche multi-agences a été lancée avec la police, les ambulanciers, les pompiers et les secours du Suffolk et les garde-côtes se sont précipités.

L’homme de l’homme a été retrouvé dans la rivière peu après 7h40, sa mort n’étant pas considérée comme suspecte, a indiqué la police.

AVERTISSEMENT EAU

Pendant ce temps, le corps d’un homme de 27 ans a été retrouvé hier dans le réservoir de Ponden, près de Haworth, dans le West Yorkshire.

La police a été appelée à 17h45 pour signaler une personne en difficulté dans l’eau.

Une réponse complète des services d’urgence a été lancée avec le service aérien de la police nationale et des plongeurs de la police se joignant à la recherche.

Des plongeurs ont récupéré le corps d’un homme de 27 ans dans l’eau à 22 heures.

Il venait de l’extérieur de la région du West Yorkshire, a-t-on rapporté.

La canicule de ce mois-ci a vu le mercure atteindre 28,6 °C le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent,

Et avec plus de chaleur brûlante sur le chemin, les Britanniques ont mis en garde contre le plongeon pour se rafraîchir.

L’inspecteur-détective en chef Andy Farrell, de la police du district de Bradford, a déclaré ce matin: « Nous poursuivons l’enquête aujourd’hui à la suite d’une recherche majeure dans le réservoir la nuit dernière, qui a malheureusement permis à des plongeurs de récupérer le corps d’un homme.

« Il s’agit d’un incident tragique au cours duquel un homme a perdu la vie et je voudrais rappeler à tous les résidents et visiteurs du West Yorkshire les dangers extrêmes posés par la baignade ou l’entrée dans des eaux libres non désignées pour un tel usage.

« Une telle eau peut être très froide, même pendant les mois d’été, et les personnes entrant soudainement dans de l’eau froide sont susceptibles d’hyperventilation, ce qui pourrait entraîner une crise d’épilepsie. »