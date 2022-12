Un homme décède après avoir été retrouvé près de la voie ferrée de Hope, la police enquête toujours

Un homme est décédé des suites de blessures graves jeudi matin à Hope, et les autorités enquêtent pour savoir s’il a été heurté par un train à un passage à niveau très fréquenté.

L’incident s’est produit près du passage à niveau de la 6e Avenue aux petites heures du matin.

Selon la GRC de Hope, ils ont répondu à une demande de la police du CN pour aider un piéton qui aurait pu être heurté par un train. Un homme d’une quarantaine d’années avait besoin d’aide médicale près des voies. Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé peu après des suites de ses blessures.

“Notre cœur va à la famille du défunt, surtout à cette période de l’année”, a déclaré le sergent-chef. Dwayne Farlin dans un communiqué de presse. « Ces types de circonstances ont une large portée et affectent non seulement la famille, mais celles des premiers intervenants et du personnel du train. Notre soutien aux services aux victimes contactera la famille et nos services internes fourniront un soutien aux premiers intervenants qui se sont rendus sur les lieux.

Le passage a été fermé pendant plus d’une heure pendant que la police enquêtait sur l’incident. Pendant ce temps, la police a reçu le soutien de la police du CN et du CP.

LIRE LA SUITE: Un homme est mort après un incident poignardé à Mission

@KemoneMoodley

kemone.moodley@hopestandard.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesDécèsEspoirGRC