Un homme de 43 ans est décédé dans un hôpital de New Lenox après avoir été heurté par un véhicule dans le canton de Lemont, à l’est de Romeoville dans le comté de Cook.

À 20 h 40 dimanche, Michael Sergent a été déclaré décédé aux urgences de l’hôpital Silver Cross de New Lenox, selon un communiqué du bureau du coroner du comté de Will, Laurie Summers. Summers n’a pas répondu aux appels et à un message mercredi demandant dans quelle ville habitait Sergent.

Sergent était un piéton qui a été heurté par un véhicule près de State Street et Archer Avenue dans le canton de Lemont, selon le bureau du shérif du comté de Cook.

Les agents ont répondu à l’incident peu après 20h30 et ont appris que le sergent avait été heurté par le véhicule qui roulait vers le sud sur State Street, a indiqué la police.

La conductrice du véhicule, âgée de 29 ans, n’a pas été blessée, a indiqué la police.

L’enquête sur l’incident est toujours en cours.