Un homme d’East Dundee condamné à 86 jours de prison pour avoir volé 8 000 $ à un employeur algonquin – Shaw Local

Un homme d’East Dundee reconnu coupable d’avoir obtenu frauduleusement 8 000 $ de son employeur algonquin en 2019 a été condamné vendredi à 86 jours de prison, 200 heures de service public et deux ans de probation.

Charles Vasseur, 33 ans, a été reconnu coupable en août à la suite d’un procès devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, pour vol de 500 à 10 000 dollars et contrefaçon, chacun un crime de classe 3. Il a été déclaré non coupable d’une autre accusation de contrefaçon.

La peine de prison de Vasseur a été suspendue en attendant la fin de son service communautaire, selon des documents judiciaires du palais de justice du comté de McHenry. Il a également été condamné à payer un peu plus de 2 000 $ d’amendes et de frais.

Vasseur aurait pu être condamné jusqu’à cinq ans de prison.

Lors de la condamnation, les procureurs et l’avocat de la défense de Vasseur, David Franks, ont noté que Vasseur n’avait aucun antécédent criminel.

En août, Coppedge a déclaré Vasseur coupable d’avoir remis frauduleusement un chèque de 8 000 $ à son colocataire et de l’avoir fait déposer par ce colocataire. Coppedge a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable que Vasseur l’ait personnellement écrit.

Cependant, le juge a déclaré qu’il croyait que Vasseur savait qu’il demandait à son colocataire de déposer un chèque frauduleux, et ayant travaillé pour l’entreprise à peu près six mois, Vasseur savait que son ancien employeur ne lui devait pas 8 000 $.

Vasseur, qui a également une adresse à Saint-Charles indiquée dans les documents judiciaires, avait été accusé d’avoir volé un chèque au bureau de son ancien employeur, A OK Chem-Dry à Algonquin, le 23 juillet 2019, et d’avoir fait le chèque à lui-même pour 8 000 $ le 1er septembre 2019, avant de demander à son colocataire de déposer le chèque sur son compte bancaire, ce qu’il a fait, selon Coppedge et les archives judiciaires.

Son ancien employeur, Timothy Dodaro III d’Algonquin, a témoigné lors du procès que le 6 septembre 2019, il avait reçu une alerte de découvert et un avis d’activité frauduleuse possible de sa banque, l’alertant du vol, selon le témoignage du tribunal.