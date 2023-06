Un homme de Yorkville dans une équipe de canoë qui établit un nouveau record de vitesse non officiel sur le fleuve Mississippi – Shaw Local

Wally Werderich, résident de Yorkville, a réalisé son rêve de pagayer sur toute la longueur du fleuve Mississippi – et il l’a fait en un temps record.

Werderich et ses trois coéquipiers ont officieusement établi un nouveau record – 16 jours, 20 heures et 16 minutes. Le précédent record – établi en 2021 – était de 17 jours, 19 heures et 46 minutes.

Les responsables du Livre Guinness des records du monde doivent encore certifier le nouveau record. Tôt le samedi matin 27 mai, ils ont terminé leur voyage de 2 296 milles où le fleuve Mississippi rencontre le golfe du Mexique en Louisiane.

« J’ai ressenti un énorme soulagement que nous ayons pu en finir en un temps record et pas seulement cela, en finir sans avoir de situations catastrophiques », a déclaré Werderich en décrivant ce qu’il ressentait à la fin du voyage. « Non seulement il n’y a pas eu de situations catastrophiques, mais nous avons eu une très, très bonne course. Nous n’avions vraiment aucun obstacle.

Leur chef d’équipe – Scott Miller de Minneapolis – a failli en 2021 battre le record en raison de conditions météorologiques défavorables. Son équipe tentait de battre le record deux semaines après son établissement.

Werderich et ses coéquipiers ont commencé le voyage à 6 heures du matin le 10 mai au cours supérieur du Mississippi à Itasca State Park dans le nord du Minnesota. Le fait de pagayer constamment a eu un impact physique sur lui, notamment en créant des cloques sur ses mains.

« Les cloques finiraient par se transformer en callosités », a-t-il déclaré. « Mes mains sont toutes calleuses vraiment bien. »

Werderich a admis qu’il avait eu du mal à s’habituer à ne pas avoir de pagaie dans les mains.

« Je me suis levé presque tous les soirs au milieu de la nuit en pensant que je dois me lever et me préparer à pagayer », a-t-il déclaré. « L’autre soir, non seulement je me suis levé, mais j’ai baissé les yeux et j’ai dû m’assurer que je n’entrais pas dans l’eau quand je suis sorti du lit pour aller aux toilettes. »

Werderich, 50 ans, qui a déjà siégé au conseil municipal de Yorkville, a appris à faire du canoë grâce aux scouts à l’âge de sept ans. Il est un membre actif du St. Charles Canoe Club.

Pour Werderich, le voyage sur toute la longueur de tout le fleuve Mississippi était vraiment une aventure. Et il a apprécié tout le soutien que l’équipe a reçu en cours de route.

« Nous allions dans des endroits et il y avait littéralement 100 personnes dans une ville au bord de la rivière qui nous regardaient et nous encourageaient », a-t-il déclaré. « C’était très humiliant et c’était très stimulant en même temps. »