Un homme de Yorkville arrêté pour de multiples accusations de crime alors que les flics exécutent un mandat de perquisition à son domicile – Shaw Local

Les adjoints et les agents du shérif du comté de Kendall du groupe de travail régional sur les fugitifs des maréchaux des Grands Lacs des États-Unis ont arrêté un homme de Yorkville pour de multiples accusations de crime après avoir exécuté un mandat de perquisition à son domicile le lundi après-midi 24 octobre.

Dans un communiqué, le bureau du shérif a identifié le suspect comme étant Kenneth Furukawa, 50 ans, du bloc 0-99 de Maple Street.

Le bureau du shérif a déclaré que Furukawa avait été placé en garde à vue sans incident à son domicile vers 14h07.

Furukawa était recherché dans le comté de Kendall pour crime de conduite aggravée sous l’influence et possession illégale d’une arme par un criminel, et pour délit de possession illégale d’une arme à feu sans carte FOID valide et possession de munitions sans carte FOID valide, selon au bureau du shérif.

Sur la base de preuves supplémentaires recueillies par les forces de l’ordre au cours de leur perquisition, le bureau du procureur de l’État du comté de Kendall a également inculpé Furukawa de crime de possession illégale d’une arme par un criminel, de possession illégale de munitions par un criminel et de possession illégale d’une substance contrôlée. , a indiqué le bureau du shérif.

Furukawa fait également face à des accusations de délit de traitement cruel d’animaux.

Le bureau du shérif a déclaré que Furukawa avait été transporté à la prison du comté où sa caution a été fixée à 100 000 dollars.

Dans sa déclaration, le bureau du shérif a rappelé au public que les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que le gouvernement soit en mesure de prouver ses accusations devant un tribunal au-delà de tout doute raisonnable.