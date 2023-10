Un homme de Worthington lance une entreprise de télémécanique à Twin Cities – The Globe

MINNEAPOLIS – Mike Petersen, anciennement de Worthington, a construit une entreprise de télémécanique équipée pour le 21e siècle.

Fondée en septembre 2021, l’entreprise de Petersen, Raise a Hood, utilise une intelligence artificielle en instance de brevet formée par une équipe de mécaniciens à la retraite pour aider les clients à diagnostiquer les problèmes de leur voiture et à économiser de l’argent en cours de route.

Le mois dernier, Raise a Hood s’est classée première dans la division technologique du MNCup, le plus grand concours de startups financé par l’État du pays.

La carrière de Petersen dans la réparation automobile trouve ses racines à Worthington.

« Le nom de mon père est Richard Petersen, mais les gens l’appelaient souvent Dick Petersen », a déclaré Petersen.

« Il était directeur chez Koppy Motors (à Worthington), puis directeur du service chez Schoon Motors. Il est à la retraite depuis de très nombreuses années.

Mike Petersen est diplômé de la Worthington High School en 1984. Après avoir obtenu un diplôme de l’Université du Minnesota, il a travaillé pendant huit ans pour la Ford Motor Company à Détroit tout en poursuivant ses études à l’Université Purdue, où il a étudié l’ingénierie et la conception automobile. Petersen a ensuite changé de vitesse et a étudié à la Ross School of Business de l’Université du Michigan. Peu de temps après, il entrera dans le monde de la haute technologie, où il passera 20 ans à travailler pour des entreprises telles que Dell Computers, Motorola Solutions et Zebra Technologies.

Finalement, Mike a découvert un créneau crucial qu’il pourrait aider à combler dans le domaine de la télémécanique.

« Quand j’ai atteint la cinquantaine, j’ai réalisé que cette entreprise était possible », a déclaré Petersen.

«Quelqu’un allait finalement le construire, et j’avais juste l’impression que c’était ma vocation. Je sais juste que c’est l’un de ces (cas) où j’ai acquis un ensemble de compétences spécialisées (d’où) au fil des années pour y parvenir.

C’est exactement ce que nous essayons de faire : aider les gens normaux. Nous l’avons conçu pour les personnes qui essaient simplement de se rendre au travail mardi et d’économiser de l’argent. Juste des Américains normaux pour qui la voiture est plus un appareil utilitaire qu’une passion. Mike Petersen

En faisant équipe avec le Dr Patrick Nunally (Bryan Hughes, diplômé de Worthington en 1987 également membre du conseil d’administration de l’entreprise), les deux hommes ont trouvé une solution qui remettrait le pouvoir entre les mains des conducteurs confrontés à des problèmes de voiture en faisant appel à une équipe de mécaniciens à la retraite. et une nouvelle forme d’IA, modélisée en partie par le domaine croissant de la télésanté.

« L’entreprise comporte deux éléments essentiels », a expliqué Petersen.

« Tout d’abord, du point de vue du client, si vous avez des questions sur votre voiture, vous pouvez réserver un appel avec un télémécanicien spécialisé dans cette marque et ce modèle… C’est comme avoir une séance à distance avec votre médecin.

« L’autre côté de l’activité est que nous avons une solution différente, et cela inclut notre moteur d’intelligence artificielle, Generative Uniform Syntactics. GUS est encore en train d’apprendre, mais GUS est conçu pour penser comme un mécanicien. Ce qui rend notre moteur d’intelligence artificielle unique c’est que le moteur d’IA est d’abord formé par des mécaniciens. Ce que nous essayons de faire, c’est de rassembler la meilleure expertise couplée aux meilleures données que nous pouvons extraire de ces grands ensembles de données sur une IA plus traditionnelle. C’est un mélange d’experts de la vie réelle. et les mégadonnées.

Petersen espère que le côté humain de son entreprise reflétera ce qu’il a vécu dans une petite ville comme Worthington en employant des mécanismes sociaux chevronnés qui ne sont pas sans rappeler son propre père.

« Les mécaniciens aiment aider les gens », a déclaré Petersen. « C’est pourquoi ils ont choisi leur métier. Le plus difficile dans le métier de mécanicien est que, à mesure que les centres de services sont devenus une entreprise plus importante et essayaient de générer plus de profits, les mécaniciens se sont retrouvés à parler de moins en moins souvent aux clients.

« Ils n’ont pas eu l’occasion de parler directement aux clients. Ce que nous avons découvert, c’est que les mécaniciens aimaient parler aux clients et les aider à résoudre leurs problèmes. Cela leur permet de faire exactement cela. Personne n’aime payer trop cher pour l’entretien de sa voiture et c’est ce qui nous essayons de répondre.

En fin de compte, Petersen estime que son activité ne s’adresse pas uniquement aux passionnés d’automobile, mais aussi aux gens ordinaires.

« C’est exactement ce que nous essayons de faire, simplement aider les gens normaux », a déclaré Petersen.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Raise a Hood à l’adresse raiseahood.com ou appelez-les au (855) 724-7324.