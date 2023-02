Un homme de Woodstock sous caution accusé de nouvelles accusations de cocaïne et d’armes à feu – Shaw Local

Un homme de Woodstock qui aurait été retrouvé avec 33 grammes de cocaïne à Crystal Lake alors qu’il était sous caution le mois dernier a plaidé non coupable jeudi à de nouvelles accusations de cocaïne et d’armes.

Daniel Perry, 38 ans, qui est détenu sans caution, a plaidé non coupable de possession avec intention de livrer 15 à 100 grammes de cocaïne, un crime de classe X, ainsi que de possession de cocaïne et d’accessoires de consommation de drogue et de possession d’armes et de munitions par un criminel, selon l’acte d’accusation.

Le 6 janvier, la police de Crystal Lake a arrêté Perry lors d’un contrôle routier lorsque K-9 Zeus a signalé une odeur de stupéfiants dans le véhicule. De nombreux accessoires de consommation de drogue et une substance contrôlée ont été trouvés, selon un communiqué de presse au moment de son arrestation.

Une fouille du véhicule a révélé “des matériaux d’emballage associés à la vente de stupéfiants”, ont déclaré les procureurs dans une requête demandant à un juge d’exiger que Perry prouve la source de tout fonds de caution.

Une perquisition ultérieure de la chambre d’hôtel où Perry séjournait au Super 8 de Crystal Lake a conduit à la découverte de 33 grammes de cocaïne, selon le communiqué et la requête des procureurs.

Perry aurait également possédé un pistolet noir de 9 mm et des munitions, qu’il n’était pas autorisé à avoir après une condamnation en 2013 pour possession de marijuana dans le comté de McHenry, selon l’acte d’accusation.

“L’acte d’accusation déposé n’est que ce que l’État espère prouver”, a déclaré Brian Stevens, l’avocat de Perry. “Une fois les preuves présentées au tribunal de première instance, nous sommes convaincus que la plupart des accusations en cours seront rejetées.”

Au moment de son arrestation le mois dernier, Perry était sous caution pour des accusations de crime à partir de juillet pour possession avec intention de livrer 1 à 15 grammes de cocaïne, selon la requête et l’acte d’accusation de l’affaire de 2022.

Après son arrestation en novembre dans cette affaire, il a été détenu sous caution de 80 000 $. Il a affiché les 10% requis le 3 novembre et a été libéré.

Il est actuellement détenu sans caution pour les nouvelles accusations, selon le journal de la prison.

Perry doit revenir devant le tribunal le 3 mars pour une audience sur le statut et pour plaider la requête visant à divulguer la source des fonds de la caution.