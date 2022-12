Un homme de Woodstock plaide coupable à des accusations réduites liées à un accident de conduite en état d’ébriété dans un arbre – Shaw Local

Un homme de Woodstock a plaidé coupable jeudi d’un délit lié à un accident de conduite en état d’ébriété en 2021 où la police de Crystal Lake a déclaré qu’il avait heurté un arbre puis s’était éloigné, laissant derrière lui son passager blessé.

Richard A. Koranda, 60 ans, qui a inscrit une adresse Cary dans les documents judiciaires lors de sa première arrestation, a plaidé coupable de conduite sous l’influence de l’alcool, un délit de classe A, selon des documents judiciaires du palais de justice du comté de McHenry.

Il a été condamné à 28 jours de prison, ce qui est considéré comme purgé, ainsi qu’à un an de libération conditionnelle avec conditions spéciales et surveillance judiciaire. Dans le cadre de sa libération conditionnelle, il doit suivre un traitement DUI et un panel d’impact sur les victimes et payer 2 661 $ en amendes et frais, selon les dossiers judiciaires.

Les accusations les plus graves portées contre lui – deux chefs de conduite aggravée sous l’influence entraînant des lésions corporelles et des blessures graves, crimes de classe 4 – ont été rejetées, selon des documents judiciaires.

S’il était reconnu coupable du crime de classe 4, il aurait pu être condamné à une peine d’un à trois ans de prison.

Koranda a été inculpé en lien avec l’accident à un seul véhicule survenu vers 20 h 30 le 19 novembre 2021, près de Wedgewood Drive et de Plantain Court à Crystal Lake.

Il est accusé d’avoir heurté un arbre et de s’être éloigné de l’accident alors que son passager est resté à l’intérieur du véhicule avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a déclaré à l’époque le chef adjoint de la police de Crystal Lake, Derek Hyrkas. Koranda a été retrouvé peu de temps après non loin du site du crash.

Le procureur adjoint de l’État, Ashur Youash, a déclaré que le passager blessé était au courant de la réduction des charges et des peines et était “entièrement d’accord”.

Youash a déclaré que le passager avait demandé que les accusations soient rejetées.

Le passager, qui s’est depuis remis de ses blessures, a déclaré que Koranda était un ami et que l’accident n’était qu’un “accident complet”. Il ne voulait pas non plus de dédommagement en relation avec l’accident, a déclaré Youash.

L’avocat de Koranda a refusé de commenter.