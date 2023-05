Un homme de Woodstock accusé de possession de cocaïne, de fentanyl et de marijuana plaide non coupable – Shaw Local

Un homme de Woodstock accusé de posséder 23 grammes de cocaïne contenant du fentanyl et plus d’une livre de marijuana a plaidé non coupable à toutes les accusations mardi, selon des documents déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Marquise J. Wimberly, 26 ans, du bloc 600 de St. Johns Road, est accusée de deux chefs de possession illégale avec l’intention de livrer 15 à 100 grammes chacun de cocaïne et de fentanyl, crimes de classe X, ainsi que de possession de 15 à 100 grammes de cocaïne, possession et possession avec intention de délivrer 500 à 2 000 grammes de marijuana et possession de moins de 15 grammes de fentanyl, selon l’acte d’accusation.

S’il est reconnu coupable des accusations de classe X, il encourt jusqu’à 30 ans de prison.

Vers 12 h 45 le 18 avril, Wimberly conduisait un véhicule lorsqu’il a été arrêté par des membres du groupe de travail sur les stupéfiants du shérif du comté de McHenry qui ont trouvé 23 grammes de cocaïne contenant du fentanyl et deux paquets séparés de marijuana. Un paquet contenait 1 livre de marijuana et l’autre environ 164 grammes, selon une requête visant à obliger la divulgation de la source des fonds de la caution du défendeur.

Wimberly est détenu dans la prison du comté de McHenry avec une caution de 150 000 $. Il doit verser les 10 % requis de 15 000 $ pour être libéré.

« Il y a un motif raisonnable de croire que les fonds de caution qui pourraient être déposés pour le défendeur peuvent ne pas provenir d’une source légitime, ou peuvent être des fonds liés au trafic de stupéfiants ou à une autre source criminelle ou illégale », lit-on dans la motion, écrit par le procureur adjoint de l’État, Hunter Jones.

Wimberly doit revenir au tribunal le 5 juillet.

Son avocat s’est refusé à tout commentaire mercredi.