Un homme de Woodstock accusé d’avoir conduit un SUV dans la foule condamné à une probation – Shaw Local

Un homme de Woodstock âgé de 23 ans qui, selon la police, a conduit son véhicule sous influence dans une zone bondée de monde et a frappé un homme a été condamné à une peine de probation pour crime la semaine dernière.

Mais d’abord, Alfredo D. Jordan purgera trois ans de prison pour une affaire distincte du comté de Boone où il a plaidé coupable en octobre pour conduite aggravée sous l’influence et conduite alors que son permis était suspendu, selon les archives judiciaires.

Les accusations du comté de Boone ont été déposées en juin, près de 10 mois après que Jordan a été accusé d’avoir conduit un véhicule sous l’influence sur une propriété dans le bloc 22600 de Kishwaukee Valley Road à l’extérieur de Marengo où un grand groupe d’environ 50 personnes, y compris des enfants, se déroulait, selon les rapports du bureau du shérif du comté de McHenry obtenus par le Northwest Herald grâce à une demande en vertu de la Freedom of Information Act.

Jordan a plaidé coupable le 22 novembre pour conduite aggravée sous l’influence de drogues, causant une “grave lacération” à la jambe d’un piéton, selon les archives judiciaires. En échange de son plaidoyer de culpabilité, des accusations supplémentaires – y compris conduite aggravée sous l’influence de l’alcool, conduite imprudente aggravée et deux chefs de batterie aggravée – ont été rejetées.

La batterie aggravée est un crime de classe 3, qui peut entraîner des peines de prison de deux à cinq ans. DUI aggravé est un crime de classe 4, qui peut entraîner une peine d’un à trois ans. Les deux sont à l’essai.

Le juge James Cowlin a condamné Jordan le 22 novembre à deux ans de probation pour crime, au cours desquels il doit subir un test de dépistage de drogue et suivre un traitement ambulatoire intensif pour toxicomanie et alcoolisme, selon l’ordonnance. Jordan a également été condamné à 180 jours de prison, pour lesquels il a reçu un crédit pour le temps passé et la peine est considérée comme complète.

Une tentative pour joindre l’avocat de Jordan, Dan Hofmann, lundi n’a pas abouti.