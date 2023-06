Un homme de Woodstock, 74 ans, laissé avec des blessures mortelles dans l’accident de vendredi – Shaw Local

Un homme de Woodstock, âgé de 74 ans, l’une des trois personnes emmenées dans les hôpitaux de la région à la suite d’un accident de renversement vendredi dans le canton de Dorr, a subi des blessures potentiellement mortelles, selon un communiqué publié lundi par le bureau du shérif du comté de McHenry.

Son état actuel n’était pas immédiatement disponible.

Selon le communiqué, vers 14 h 26, un Toyota Rav4 2015 roulait vers le nord sur Rose Farm Road et n’a pas répondu à un panneau d’arrêt à cet endroit. La Toyota a emprunté la route 14 où elle est entrée en collision avec une Chevrolet Silverado 2006 circulant vers l’ouest sur la chaussée.

Les deux véhicules se sont retrouvés dans le fossé, avec la Toyota sur son toit.

L’homme et le conducteur de Toyota, âgé de 74 ans, ainsi qu’un passager arrière de 25 ans, ont été transportés par ambulance aérienne à l’hôpital Condell de Libertyville. Un autre passager à l’arrière, un enfant de 4 ans, a été transporté au Northwestern Hospital Huntley par ambulance, selon le communiqué.

Le conducteur et les passagers de la Chevrolet, un homme de Harvard âgé de 25 ans et deux enfants, ont été soignés et relâchés sur les lieux, selon des responsables.

Le bureau du shérif du comté de McHenry, le service de secours contre les incendies de Crystal Lake, le service de police de Woodstock, le district de protection contre les incendies de Woodstock, le service d’incendie de Wonder Lake, le district de protection contre les incendies du canton de McHenry, le district de protection contre les incendies de Hebron Alden Greenwood et le district de protection contre les incendies de Huntley ont répondu à la scène.

L’unité d’enquête sur les accidents de la route du bureau du shérif enquête sur l’accident.